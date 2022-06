Vous voulez savoir comment participer à « Asteroid Day » ? Le regard spatial de ce vendredi raconte comment

Chaque année, le 30 juin, la communauté astronomique célèbre la jour de l’astéroïde (Journée internationale des astéroïdes), une date reconnue par l’ONU comme un point de discussion et de débat sur, parmi de nombreux autres sujets, le risque qu’un impact d’astéroïde peut faire peser sur notre planète, ainsi que sur la recherche de moyens pour éviter que cela ne se produise. Partout dans le monde, plusieurs événements sont organisés ce jour-là et à d’autres dates pour sensibiliser à ces questions.

Au Regard spatial Ce vendredi (10), notre chroniqueur et présentateur, Marcelo Zurita, parlera un peu de la date spéciale et soulignera comment le Brésil se démarque dans le monde avec ses activités. Et il ne sera pas seul: avec le présentateur, sera la coordinatrice nationale de la Journée des astéroïdes, Bruna Marques, une communicatrice scientifique qui travaille dans les projets Astronomical Papo, Astronomical Papo Channel et Astronomical Giro.

