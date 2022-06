Huawei FreeBuds 5i : les nouveaux écouteurs de Huawei ont un nouveau design et améliorent la suppression du bruit

Le Huawei Freebus 5i dispose d’un pilote de 10 millimètres, avec une suppression du bruit jusqu’à 42 dB et une autonomie allant jusqu’à 28 heures de lecture continue avec le boîtier de charge.

Un an après le lancement des Freebuds 4i, le géant chinois Huawei vient de présenter dans son pays natal le renouveau de ces écouteurs : les Huawei Freebuds 5i.

Les nouveaux écouteurs sans fil de Huawei se distinguent par un design renouvelé, avec une meilleure suppression du bruit et une plus grande autonomie que leurs prédécesseurs.

Huawei FreeBuds 5i : toutes les infos

Huawei FreeBuds 5i spécifications Taille et poids de chaque écouteur 30,9 x 23,9 x 21,7 mm et 4,6 grammes Taille et poids du boîtier de charge 48,2 x 61,8 x 26,9 mm | 33,9 grammes l’audio Drivers de 10 mm Tambours Casque : 55 mAh – 7,5 heures de lecture continue (6 heures avec ANC activé)

Boîtier : 410 mAh – 28 heures de lecture continue (18 heures avec ANC activé) Temps de charge du boîtier/td> 60 minutes avec le casque à l’intérieur

110 minutes avec étui vide connectivité Bluetooth 5.2

USB Type-C Les autres Suppression active du bruit jusqu’à 42 dB

mode faible latence jusqu’à 96 ms

commandes tactiles

Résistance IPX4

Les Huawei Freebuds 5i ont un design renouvelé par rapport à la génération précédente, puisque la broche a été raccourcie et les coussinets sont davantage intégrés dans le corps de chaque écouteur. En ce sens, il faut également souligner que les Huawei Freebuds 5i sont également plus légers que dans les versions précédentes, puisqu’ils ont des dimensions de 30,9 x 23,9 x 21,7 millimètres et ne pèsent que 4,6 grammes.

Ce qui ne change pas, c’est le design du boîtier de charge, qui est toujours de forme ovale, mais a une texture plus lisse, semblable à celle d’un galet.

Sur le plan technique, les Huawei Freebuds 5i sont équipés d’un pilote de 10 millimètres qui, associé à la certification Hi-Res Audio Wireless et à la compatibilité avec le codec LDAC, fournira un son de haute qualité.

L’une des grandes améliorations de cette version par rapport au modèle précédent se trouve dans la suppression active du bruit, puisqu’elle passe de 22 dB sur les Freebuds 4i à 42 dB sur les Freebuds 5i.

De plus, les nouveaux écouteurs sans fil de Huawei sont également dotés d’une suppression du bruit des appels alimentée par l’IA* dans laquelle deux microphones extraient et améliorent votre voix pour des appels plus clairs.

Un autre des points forts des Huawei Freebuds 5i est son autonomie, puisque la batterie dans le boîtier de charge augmente sa capacité des 215 mAh de ses prédécesseurs aux 410 mAh de la génération actuelle. Cela fait que, en utilisant son étui, l’autonomie des Huawei Freebuds 5i atteint jusqu’à 28 heures de lecture continue sans ANC activé et jusqu’à 18,5 heures avec celui-ci activé.

De son côté, la batterie de chaque écouteur est toujours de 55 mAh et promet jusqu’à 6 heures de lecture continue avec suppression du bruit activée et jusqu’à 7,5 heures d’autonomie sans elle.

De plus, la batterie du boîtier de charge Huawei Freebuds 5i a une charge rapide, grâce à laquelle nous pouvons la charger avec les écouteurs à l’intérieur en seulement 60 minutes ou sans eux en 110 minutes.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités des Huawei Freebuds 5i, il faut souligner que les nouveaux écouteurs TWS de la firme chinoise ont une connectivité Bluetooth 5.2, avec un mode de faible latence jusqu’à 96 ms, avec des commandes tactiles sur les écouteurs et avec résistance à l’eau IPX4.

Huawei Freebuds 5i : disponibilité et prix

Huawei FreeBuds Pro, analyse : suppression dynamique du bruit et un design vraiment élégant

Les Huawei Freebuds 5i sont déjà disponibles à l’achat en Chine en trois couleurs : blanc, noir et bleu pour un prix de 599 yuans, environ 84 euros à changer et on ne sait toujours pas quand ils seront mis en vente dans d’autres régions, bien que tout semble pour indiquer Ils arriveront bientôt dans notre pays.

