C’est officiel : le Nothing Phone (1) sera présenté le 12 juillet et nous promet que "tout change maintenant"

Ce Nothing Phone (1) est probablement le mobile le plus « hype » de ces derniers temps, alors réservez la date du 12 juillet 2022 car ce sera à ce moment-là que le grand nouveau travail du créateur de OnePlus sera présenté.

Nous disions il y a quelques jours que l’ancien PDG de OnePlus, Carl Pei, avait failli avoir un nouveau mobile, et c’est que sa société actuelle Nothing est sur le point de nous présenter son premier grand smartphone, probablement le terminal Android le plus hype du ces derniers temps et celui qui, selon ses créateurs, viendra changer les règles d’une industrie stagnante.

Et c’est qu’il faut vraiment reconnaître que Nothing fait des choses différentes même si d’une certaine manière il ressemble à OnePlus par son irrévérence, sa volonté de conquérir le monde et sa grande maîtrise de la hype médiatique et de l’impact de ses appareils, qui pour sont maintenant réduits aux écouteurs Nothing Ear (1) et ce smartphone qu’ils reconnaissent déjà sera leur produit le plus important.

Nous ne savons pas comment il sera vendu, dans quels tirages ou s’il y aura des limitations, des invitations ou des tirages au sort comme dans les principes OnePlus, bien que nous puissions confirmer que sa présentation officielle aura lieu le 12 juillet 2022, un mardi, à 17h00: 00 heure espagnole et dans un événement qui sera diffusé depuis la ville de Londres.

La société chinoise elle-même a voulu réchauffer un peu plus l’atmosphère après avoir résumé certaines des spécifications du terminal, notamment avec un slogan ‘Returnal à l’instinct’ qui évoque un produit sans fanfare, avec tout ce dont nous avons besoin pour revenir à cet instinct Basique du début, quelque chose qui est d’accord avec le concept divulgué d’un smartphone avec une réduction moyenne des fonctionnalités mais avec des finitions de haute qualité et un prix attractif.

L’ex-PDG de OnePlus a déjà (presque) un nouveau smartphone

Rien ne dit que « tout change maintenant » et que l’on peut « oublier tout ce que l’industrie nous a appris », alors évidemment ils ont eux-mêmes mis la barre très haute avec ce Nothing Phone (1) qu’ils lanceront en première ligne à un entreprise qui prétendait vouloir devenir « l’Apple d’Android »… Curieux objectif !

Quant à ce à quoi nous pouvons nous attendre, depuis le début des temps avec ce Nothing Phone (1), on parle d’un smartphone qui coûtera environ 500 euros en Europe, qui arrivera avec Nothing OS installé et qui devrait avoir des spécifications similaires à ce qui suit:

Écran : OLED plat FHD+ de 6,55 pouces, 90 Hz

Jeu de puces : Qualcomm Snapdragon 778G, modem 5G SA/NSA

8 Go de RAM et 128 Go de stockage

Android 12 avec NothingOS

Caméra frontale 32 MP

Caméras arrière 50 MP + 8 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro ou profondeur)

Batterie : 4 500 mAh (non amovible) avec charge rapide et charge sans fil

Coque arrière transparente et châssis en aluminium recyclé

Une stratégie marketing, celle-ci consistant à anticiper progressivement les caractéristiques d’un nouvel appareil, qui avait déjà fonctionné pour Carl Pei avec OnePlus, et que désormais Rien n’a recommencé pour donner de l’ambiance au lancement.

Pour l’instant, nous devrons attendre encore un mois, bien que si vous êtes impatients, vous pouvez jeter un œil à l’interface conçue par Nothing et qui est désormais disponible pour tout le monde sur Google Play, sous la forme d’un lanceur totalement gratuit et compatible avec tout smartphone équipé d’Android 8.0 ou supérieur.

Qu’attendez-vous de Nothing ? Sera-ce comme le promet Android Apple ou restera-t-il dans un nouveau OnePlus mais avec moins de ressources ?

