One UI 5.0 améliorera un aspect important des mobiles Samsung

Samsung prévoit de lancer One UI 5 basé sur Android 13 plus tard cette année, avec un programme bêta qui atteindra les premiers mobiles quelques mois avant.

Après One UI 4, c’est au tour de One UI 5, et tout indique que Samsung est déjà dans une phase avancée du développement de la prochaine mise à jour majeure de sa couche basée sur Android.

Les gens de SamMobile ont révélé que Samsung travaille déjà sur le programme bêta One UI 5.0 basé sur Android 13, et que son lancement est prévu pour la fin de l’année.

Et, bien que les nouvelles fonctions qui seront incluses dans ladite couche de personnalisation n’aient pas été divulguées, l’un des aspects sur lesquels Samsung mettrait davantage l’accent lors du développement de son nouveau logiciel a été confirmé.

Samsung se concentre sur l’amélioration des animations système avec One UI 5

D’après ce que l’on sait, au cours du processus de développement de One UI 5, Samsung concentrerait une bonne partie de ses efforts et de ses ressources sur l’amélioration de l’interface du système d’exploitation, basée sur le développement d’un moteur d’animation amélioré.

Source affirme qu’en améliorant les animations, la vitesse des mouvements sera augmentée et les animations seront optimisées pour les rendre plus fluides et plus rapides.

Avec Android 12, un nouveau moteur d’animation a déjà été introduit dans Android, visant à améliorer l’expérience utilisateur grâce à des mouvements plus fluides et plus naturels. Maintenant, Samsung semble déterminé à aller plus loin avec son propre système de mouvement.

Mobiles Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13

Très probablement, Samsung profitera de sa conférence annuelle des développeurs SDC 2022 pour annoncer One UI 5 et toutes ses nouveautés au monde. L’événement devrait avoir lieu en octobre prochain, nous avons donc encore des mois à attendre avant d’entendre la nouvelle de la prochaine grande mise à jour Android pour les mobiles Samsung.

