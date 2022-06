5 signes que votre mobile peut être piraté ou espionné

Si vous souffrez de l’un de ces symptômes… préparez-vous au pire : il est fort probable que votre mobile soit espionné.

Il est possible que votre mobile soit piraté ou espionné en ce moment même, et que vous ne vous en soyez même pas rendu compte. Il est de plus en plus courant de trouver des attaques dirigées contre les utilisateurs de smartphones, dans le but d’obtenir des informations sensibles des utilisateurs.

Ces types d’attaques peuvent viser à voler des données privées, telles que des numéros de téléphone, des adresses e-mail ou des mots de passe, voire à mener des attaques qui peuvent être très coûteuses. Et, dans la plupart des cas, les menaces sont masquées sur l’appareil afin que la victime ne puisse pas identifier l’attaque.

Heureusement, il existe des méthodes pour savoir si notre mobile est piraté. Nous allons passer en revue les moyens les plus efficaces de le vérifier, afin que vous puissiez savoir si vos données privées ou votre argent peuvent être en danger à cause d’une telle attaque.

Les jeux mobiles qui vous espionnent par le micro et que vous devriez éliminer au plus vite

La batterie du téléphone se décharge plus rapidement que la normale

Bien que dans la plupart des cas, c’est parce que certaines applications s’exécutent en arrière-plan, il est également possible que la batterie se décharge plus rapidement que la normale parce que votre smartphone a été piraté.

Pour cette raison et avant de s’alarmer, il est préférable de vérifier combien d’applications tournent en arrière-plan. S’il n’y en a pas trop et malgré tout la batterie se décharge rapidement, on pourrait avoir un problème.

Il y a des applications que vous ne vous souvenez pas d’avoir téléchargées

Y a-t-il de nouvelles applications que vous ne vous souvenez pas d’avoir téléchargées ? Soit vous avez bu plus d’alcool que vous ne pouviez en supporter la nuit précédente, soit votre appareil est peut-être infecté.

Et c’est qu’il existe des logiciels malveillants qui installent des applications indésirables sur nos smartphones, ce qui constitue un grave danger pour notre sécurité.

Publicité et pop-ups partout

Sûrement l’un des signes les plus clairs. Si des pop-ups, des fenêtres pop-up ou toutes sortes de publicités apparaissent lors de l’utilisation du smartphone, cela est très probablement dû à des logiciels publicitaires ou malveillants.

Notre conseil est de ne jamais cliquer sur ces liens et de suivre ce tutoriel pour vous débarrasser de ce type de « virus ».

Le smartphone fonctionne très lentement

Les jeux mobiles qui vous espionnent par le micro et que vous devriez éliminer au plus vite

Un autre signe que notre smartphone est infecté ou qu’un pirate y a accédé est qu’il fonctionne soudainement très lentement. Cela peut être dû au fait qu’un logiciel malveillant agit en arrière-plan et consomme donc des ressources et de l’énergie à partir de l’appareil mobile.

L’appareil mobile devient plus chaud que d’habitude

Si on utilise un smartphone pendant quelques heures, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder des séries ou surfer sur les réseaux sociaux, le plus logique est qu’il chauffe. Cependant, ce qui n’est pas normal, c’est que le téléphone chauffe quand on ne l’utilise pas.

Si tel est le cas, il est possible que nous ayons installé un logiciel malveillant et qu’il s’exécute en arrière-plan. Si en plus de chauffer, le téléphone est également lent (point précédent), il est fort probable que notre appareil ait été infecté par un pirate.

Bien sûr, si votre smartphone présente l’un de ces symptômes, cela ne signifie pas qu’il est infecté, mais vous savez déjà qu’il vaut mieux prévenir que guérir. L’autre question est : un antivirus sur Android en vaut-il la peine ? Vraiment, non, vous n’avez pas à vous soucier des virus sur Android, tant que vous l’utilisez de manière responsable et que vous téléchargez des applications et du contenu uniquement à partir de sources fiables. Simplement, vous devez utiliser le téléphone portable avec prudence, comme avec tout autre appareil électronique

Sujets connexes : Technologie