Dévoilé la date de présentation des Samsung Galaxy Z Fold, 4, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Watch 5

Les Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Watch 5 arriveront le 10 août.

Au cours des dernières semaines, nous n’avons cessé de recevoir des fuites sur les principales caractéristiques de la nouvelle génération de terminaux pliables Samsung, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 et maintenant nous pouvons confirmer la date de présentation des nouveaux fleurons du coréen géant.

Le célèbre filtre Jon Prosser a récemment publié un tweet dans lequel il révèle la date de lancement des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, un événement au cours duquel sera également publiée la nouvelle smartwatch de la firme coréenne Galaxy. Regarder 5.

C’est tout ce que l’on sait sur la présentation des Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 et Watch 5

Dans le tweet susmentionné, que nous vous laissons sous ces lignes, Prosser révèle que Samsung célébrera un nouveau Galaxy Unpacked le 10 août dans lequel le Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Watch 5 verront le jour.

Événement Samsung / vidage de lancement (thread, 1/2) Lancement du S22 à Lavender le 26 août Plier 4

Noir fantôme, vert, beige

Annonce / précommandes le 10 août

Lancement le 26 août Retourner 4

Graphite, Bora Violet, Or Rose, Bleu

Annonce / précommandes le 10 août

Lancement le 26 août – Jon Prosser (@jon_prosser) 8 juin 2022

Cette fuite confirme également les couleurs dans lesquelles les nouveaux pliables Samsung arriveront et ainsi le Galaxy Z Fold 4 sera disponible en noir, vert et beige et le Galaxy Z Flip 4 en bleu, graphite, violet et or rose.

Concernant la Samsung Galaxy Watch 5, Prosser révèle que la nouvelle smartwatch de la marque coréenne sera disponible en trois tailles de bracelet (40, 44 et 46 millimètres) et chacune d’elles aura les couleurs disponibles suivantes :

Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm) : noir, argent et or rose

Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm) : noir, bleu et argent

Samsung Galaxy Watch 5 (46 mm) : noir et argent

Prosser confirme également que le 10 août même commencera la pré-réservation de ces trois appareils, qui seront mis en vente quelques semaines plus tard, le 26 août.

