HONOR X7 : grand écran, énorme batterie et un joli design pour très peu d’argent

Vous pouvez maintenant obtenir le fantastique HONOR X7 au meilleur prix : découvrez comment vous pouvez l’obtenir moins cher.

Nous avons très rarement l’occasion d’obtenir l’un des téléphones portables les plus complets et les plus équilibrés du marché à un prix aussi bas : si vous recherchez un bon smartphone, beau et abordable, le HONOR X7 est peut-être le modèle qui convient le mieux. vous. . Et maintenant, vous pouvez l’obtenir moins cher que jamais.

C’est l’un des téléphones avec la plus grande batterie de sa catégorie, qui bénéficie également d’un design moderne et élégant, et d’une fiche technique dirigée par un processeur puissant et efficace. Tout cela, créé par l’une des entreprises à la croissance la plus rapide ces derniers mois.

Les clés qui rendent le HONOR X7 spécial (et comment l’obtenir au meilleur prix)

Le HONOR X7 est l’un des derniers modèles à rejoindre le catalogue croissant que la société propose en Espagne. Il dispose d’un grand écran HD+ HONOR FullView de 6,74 pouces de diagonale et d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 hertz pour rendre l’expérience avec l’appareil encore plus fluide.

L’écran est également certifié par TÜV Rheinland, approuvant sa capacité à réduire l’émission de lumière bleue pour aider à protéger les yeux.

Tout cela est soutenu par un processeur Qualcomm Snapdragon 680 intégré dans un design (form factor) de 6 nanomètres pour une plus grande efficacité. Il est accompagné de 4 Go de RAM, extensible à 6 grâce à la fonction HONOR Turbo RAM, et de 128 Go de stockage interne.

L’énorme batterie d’une capacité de 5000 mAh est l’un des joyaux de la couronne de cet appareil, d’autant plus si l’on tient compte du fait qu’il est accompagné d’un système de charge rapide de 22,5 W. Et oui, le chargeur est inclus avec le téléphone.

Il ne faut pas oublier le système de caméra du HONOR X8, mené par un grand capteur de résolution de 48 mégapixels, associé à une caméra secondaire de 5 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, et deux caméras supplémentaires pour les macros et les portraits.

HONOR nous assure que l’appareil a été testé pour répondre aux normes de qualité les plus strictes. De cette manière, il est garanti que le bouton d’alimentation / lecteur d’empreintes digitales est prêt à supporter jusqu’à 200 000 frappes, ou que la charge maximale qu’il a pu supporter en laboratoire est de 70 kilos.

Et, malgré tout ce qui précède, c’est l’un des modèles de prix les plus ajustés que l’on puisse trouver. Il a un prix officiel de 199 euros, et HONOR offre à ses acheteurs un étui officiel pour protéger le téléphone.

Mais ce n’est pas tout : du 1er juin au 30 juillet, il est possible d’obtenir une remise de 30 euros grâce au coupon AX730. Il vous suffit de le saisir lors de l’achat via le site officiel HONOR.

De plus, avec cet autre coupon : AALL05, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 5 % sur n’importe quel produit HONOR.

