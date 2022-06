Telegram partagerait les données des utilisateurs avec les autorités allemandes

Si vous vous inquiétez pour votre vie privée sur Internet, vous serez surpris par ce que nous dit Telegram… Ils ont divulgué des données aux autorités allemandes !

Étant l’un des services de messagerie instantanée les plus populaires de la planète, bien que dans l’ombre de WhatsApp, la vérité est que les dirigeants de Telegram ont toujours promis de protéger au maximum la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs lors de chaque intervention publique, en commençant par fournir cryptage extrême pour terminer dès le début tant pour la messagerie que pour les appels vidéo ou le partage de fichiers.

En fait, c’est que la société de Pavel Durov avait même gardé toutes les données privées de ses plus de 500 millions d’utilisateurs hors de portée des gouvernements et des autorités politiques et/ou policières, bien qu’il semble que les choses pourraient changer selon les dernières informations. renversé par Der Spiegel d’Allemagne.

Et c’est que les collègues de xda-developers se sont fait l’écho dans les dernières heures que Telegram aurait transféré des informations personnelles à l’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne, bien que selon les sources, seuls les comptes et les données de suspects impliqués dans des crimes de terrorisme seraient impliqués. ou la maltraitance des enfants, parmi d’autres considérées comme extrêmement graves.

Jusqu’à présent, on ne sait pas comment ils l’ont obtenu, mais l’Office fédéral allemand de la police criminelle a eu accès aux données privées de certains utilisateurs de Telegram (uniquement des criminels et des criminels dangereux, en théorie) pour la première fois de l’histoire.

La dernière (et inquiétante) idée de la Commission européenne propose le scan massif de vos chats WhatsApp

Pour autant que nous sachions à ce jour, ce devrait être la première fois que Telegram fournirait des informations sur l’un de ses millions d’utilisateurs à une autorité de n’importe quel pays, ce qui, selon les sources, aurait dû être facilité précisément en raison de la gravité de la délits évoqués.

Ce ne serait pas faute de demandes, car à de nombreuses reprises, nous avons vu Pavel Durov et son équipe protéger leur base d’utilisateurs à tout prix, en mettant toujours leur vie privée au premier plan et en ignorant les demandes de toute autorité ou gouvernement, même s’il s’agissait de cas liés à délinquance.

En fait, c’est que jusqu’à présent, nous avons vu Telegram se déplacer dans le monde pour éviter des réglementations plus restrictives dans certains pays, enregistrant dernièrement son siège à Dubaï bien que toujours prêt et en alerte pour se déplacer dès que les lois les empêchent de maintenir leur stratégies. De plus, leurs serveurs sont répartis dans le monde entier, il est donc toujours difficile d’essayer de les « forcer » à transmettre des informations privées.

En tout cas, on ne sait pas comment la police allemande aurait obtenu l’accès à ces données, car bien qu’il soit spéculé que si plusieurs autorités d’un pays où se trouvent des centres de données demandent des informations, Telegram devrait se conformer pour éviter les problèmes, on ne sait pas si cela a été le cas. Pour l’instant, il n’y a pas de détails officiels ni du pays d’Europe centrale ni de Telegram, même si nous espérons qu’ils nous éclaireront un peu car l’affaire gagne beaucoup de couverture médiatique.

Telegram Premium: c’est tout ce que le plan d’abonnement à l’application de messagerie comprendra

Sujets apparentés : Télégramme