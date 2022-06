Fan de Devil Immortel ? Vous voudrez avoir la nouvelle édition spéciale du Samsung Galaxy S22

Samsung présente son nouveau Galaxy S22 Diablo Immortal Edition, qui sera vendu en édition limitée à 100 unités par tirage et uniquement en Corée du Sud.

Ce n’est pas la première édition limitée que Samsung lancera avec son Galaxy S22 comme protagonistes, et c’est que le modèle le plus performant, l’Ultra, avait déjà montré ses versions spéciales pour Mercedes-EQ et Mark & ​​​​Lona que nous avons malheureusement pas vu en Europe avec des emballages et des cadeaux exclusifs.

Nous ne verrons pas cela non plus, et c’est que le Galaxy S22 recevra une nouvelle édition limitée pour les fans de Diablo Immortal qui a été présentée en Corée du Sud, et qui ne quittera probablement même pas le marché domestique de Samsung poursuivant la voie des accords dans le l’industrie du jeu vidéo que le géant de Suwon avait lancé avec Epic Games et Fortnite.

Et c’est que Samsung n’a pas encore osé nous présenter un smartphone 100% conçu pour jouer, bien que les Sud-Coréens aient toujours voulu associer leurs smartphones les plus premium à la puissance et aux jeux vidéo, nous montrant maintenant une version qui célèbre le lancement de Diablo sur les plateformes mobiles Immortal d’il y a quelques jours à peine.

Comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile, l’édition sera extrêmement limitée et seulement 100 unités seront vendues via un système de tombola pour les clients de l’opérateur LG Uplus, qui a obtenu en exclusivité ce terminal collector que nous ne connaissons pas. Ni son prix de lancement. .

L’édition Diablo Immortal du Galaxy S22 arrive pour célébrer le lancement du titre sur Android, mis en vente en Corée du Sud, mais uniquement pour les clients très chanceux de l’opérateur LG Uplus, puisque les 100 unités disponibles seront tirées au sort parmi les personnes intéressées qui faites votre réservation à un prix non encore défini.

Ce que nous savons, c’est que le matériel est le même que le Galaxy S22 d’origine et qu’aucun bouton, déclencheur ou toute autre amélioration destinée à améliorer l’expérience de jeu n’a été ajouté, bien qu’il soit évidemment accompagné d’un firmware spécialement aguerri sur le thème de Diablo Immortal. y compris les fonds d’écran, les sons et les palettes de couleurs.

Il arrivera dans une boîte collector spéciale, avec des accessoires exclusifs inspirés de Diablo Immortal que la plupart des fans voudraient déjà avoir :

Un tapis de souris en cuir.

Une coque de protection personnalisée.

Une base de recharge sans fil.

Une carte Diablo Immortel.

Une carte-cadeau Blizzard.

Vous ne pourrez pas l’acheter sauf si vous êtes en Corée du Sud et que vous avez beaucoup de chance, mais si vous souhaitez suivre son lancement, sachez que le tirage au sort aura lieu le 10 juin 2022 à 19h00 heure locale à Séoul, donnant à connaître les gagnants qui pourront l’acheter à un prix non encore défini.

En tout cas, nous ouvrons une porte à l’espoir, puisque des sources proches de Samsung et de Blizzard affirment que les deux sociétés continueront à collaborer pour lancer plus de produits en édition limitée à l’avenir, espérons-le avec des éditions moins limitées et une distribution plus ouverte.

