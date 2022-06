Ce youtubeur est en direct depuis plus de 24 heures essayant de casser un Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung affirme que le Galaxy Z Flip 3 peut être plié et déplié 200 000 fois sans dommage. Pour le vérifier, ce youtubeur le met à l’épreuve en direct.

Le youtubeur Mrkeybrd, fort de plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne, a décidé de tester la résistance du Samsung Galaxy Z Flip 3, le mobile pliable le moins cher de Samsung et aussi l’un des plus populaires.

Pour ce faire, elle a décidé de se lancer dans un défi consistant à tester la durabilité des composants qui composent la charnière et l’écran de l’appareil, à ouvrir et fermer l’appareil jusqu’à ce qu’il casse.

Au moment de la publication de cet article, la vidéo tourne depuis plus de 24 heures et le nombre de fois que le mécanisme de charnière de l’appareil a été utilisé est proche de 60 000.

Le Galaxy Z Flip 3 résistera-t-il aux 200 000 plis revendiqués par Samsung ?

On a beaucoup parlé de la durabilité des téléphones pliables, surtout après que la première génération de la famille Fold eut des problèmes de résistance majeurs qui ont forcé Samsung à retarder son lancement sur le marché.

Heureusement, petit à petit, la résistance de ce type d’appareil s’est améliorée, au point d’atteindre un niveau comparable à celui des smartphones classiques. Aujourd’hui, les derniers modèles de la famille Galaxy Z disposent même de la certification IPX8 qui garantit leur résistance à l’eau.

Les principaux points faibles de ce type d’appareil, depuis ses débuts, sont la charnière centrale et l’écran, d’autant plus que les constructeurs ont dû mettre de côté le verre pour miser sur d’autres matériaux plus souples, mais moins durables.

Pourtant, Samsung affirme que l’écran et le mécanisme de charnière du Galaxy Z Flip ont été testés pour résister à plus de 200 000 plis. Le youtubeur susmentionné a voulu le mettre à l’épreuve d’une manière simple mais coûteuse : ouvrir et fermer l’appareil autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce qu’il casse.

À l’heure actuelle, l’appareil ne semble pas montrer de signes de détérioration bien qu’il ait été plié et déplié près de 60 000 fois. Chose attendue, en revanche, étant donné qu’il reste environ 140 000 plis pour atteindre le chiffre indiqué par Samsung lui-même.

Rubriques connexes : Mobiles