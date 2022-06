Motorola Moto G62 et Moto G42 : deux nouveaux téléphones pas chers avec de grosses batteries

Les nouveaux Motorola Moto G sont désormais officiels : deux modèles bon marché qui s’ajoutent au catalogue de l’entreprise.

Petit à petit, il devient de plus en plus difficile de suivre la gamme de modèles de la famille Motorola Moto G. La société appartenant à Lenovo ajoute de plus en plus de modèles, et elle ne semble pas avoir l’intention de s’arrêter à tout moment bientôt.

Cette fois, la marque a présenté non pas un, mais deux nouveaux mobiles sous l’égide de la famille Motorola Moto G. Ce sont les nouveaux Moto G42 et Moto G62, deux appareils qui se distinguent par leurs grandes batteries et leurs écrans plus grands. qualité que dans le cas de la génération précédente.

Moto G42 et Moto G62 5G, toutes les infos

Les deux nouveaux modèles de la famille Moto G ont un design similaire, avec un dos en plastique qui abrite un système à trois caméras dans les deux cas. La principale différence réside dans la forme du module caméra, plus arrondie dans le cas du Moto G62.

Le Moto G62 5G est équipé d’un écran LCD Full HD+ de 6,5 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une résolution Full HD+. Le Moto G42, en revanche, conserve la résolution, mais perd le taux de rafraîchissement élevé, en échange d’un écran basé sur la technologie OLED.

Les deux équipes sont équipées d’un système de haut-parleurs stéréo alimenté par Dolby Atmos, et leurs systèmes de caméras sont dirigés par un capteur de résolution de 50 mégapixels. En ce sens, seul le Moto G62 équipe un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle : le Moto G42 opte pour deux capteurs supplémentaires de 2 mégapixels chacun pour les prises de vue macro et portrait.

Le Moto G42 et le Moto G62 sont équipés d’un processeur Qualcomm : il s’agit respectivement du Snapdragon 680 et du Snapdragon 480+ 5G, et seul ce dernier est équipé d’un modem 5G.

Là où il n’y a pas de différences, c’est dans la capacité de la batterie : les deux montent une batterie de 5000 mAh. Il n’y a pas non plus de changement au niveau du logiciel : Android 12 est la version du système d’exploitation qui leur donne vie.

Les deux appareils seront disponibles à l’achat dans les prochains jours au Brésil, et plus tard, la société prévoit de les lancer dans des régions d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie, d’Inde et du Moyen-Orient. Pour le moment, le prix n’a pas été confirmé.

