C’est le mobile pliant le plus vendu au monde

Samsung domine d’une poigne de fer le secteur du pliage, et si la tendance majoritaire de ces mobiles est que les favoris du public sont du type ‘clamshell’… Et bien, le vainqueur est chanté !

Les analystes disent que les téléphones pliables devraient à nouveau doubler leurs ventes dans ce cours 2022, après l’avoir fait en 2021 par rapport à l’année précédente et avec la promesse que nous verrons 10 fois plus de smartphones pliables au cours des deux prochaines années, atteignant la fin du décembre prochain avec plus de 16 millions d’unités livrées tant que les prévisions des experts se réaliseront.

Il est vrai que de nombreux fabricants s’encouragent à présenter leurs mobiles pliables, même si dans ce secteur c’est Samsung qui domine, comptant déjà sa quatrième génération et attendant les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4, qui arriveront sûrement en août prochain prêts à confirment que, effectivement, les pliants sont un succès surtout s’ils sont dans la galaxie sud-coréenne.

Et c’est que si on sait que Samsung vend près de 3 smartphones pliables sur 4, vous commencerez déjà à vous faire une idée de quel est le téléphone à charnière le plus vendu sur la planète, et si on vous dit ça sans sans aucun doute le format le plus réussi de la foire est le ‘type coquille’, puisque nous l’avons déjà blanc et en bouteille :

Oui les amis, le téléphone pliable le plus vendu sur la planète (et de loin) est le Samsung Galaxy Z Flip3, dont la part de marché dépasse même 50 % en ajoutant tous les modèles.

Xiaomi fonctionne sur un pliable tout comme le Pixel 6 (s’il avait une charnière)

Des voix autorisées comme celles de Display Supply Chain Consultant nous l’ont dit et les chiffres sont impressionnants, et c’est que 1 téléphone pliable sur 2 vendu dans le monde est un Galaxy Z Flip3, laissant le smartphone le plus en vogue de Samsung en très bonne place.

Et c’est que mon sentiment, après avoir essayé à la fois le Fold et le Samsung Flip, est que les mobiles «à clapet» ont plus de voyages, offrant une expérience similaire à celle de n’importe quel haut de gamme mais dans un format plus confortable, portable et polyvalent, laissant les mobiles plus de niche et destinés aux environnements professionnels, ces hybrides entre tablettes et smartphones qui arrivent au format livre.

En tout cas, Samsung signe la deuxième marche de ce podium avec le Galaxy Z Fold3, même si sa part n’est que légèrement supérieure à 20 % et se situe bien en dessous du Flip.

En regardant le troisième, qui est finalement le seul de tous les autres qui mérite d’être mentionné, nous devons féliciter Huawei, qui a placé son P50 Pocket sur le podium également au format ‘clamshell’ et avec un concept plus orienté vers mode, en restant très proche des chiffres du Galaxy Z Fold3.

Il est évident que si l’on regarde le graphique, 75% des mobiles pliables qui se vendent, plus ou moins, sont de Samsung, alors que tous les autres ont des quotas ridicules voire négligeables, à l’exception de ce Huawei P50 Pocket qui est vendu dans le marchés internationaux, bien que dans son cas avec l’inconvénient de ne pas avoir les services de Google.

Il faut également tenir compte du fait que la plupart des options, malheureusement, ont été confinées à la Chine, réduisant leurs attentes et leurs résultats, et c’est que je peux moi-même reconnaître et reconnaître que le modèle pliant qui m’attire le plus est le OPPO Find N avec sa charnière sans plis… Dommage qu’on ne puisse pas l’acheter en Espagne !

Samsung gagne plus d’argent que jamais : la 5G et les téléphones pliables sont un succès

