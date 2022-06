Xiaomi met enfin à jour son haut de gamme 2020 vers Android 12 avec MIUI 13

Xiaomi a commencé à mettre à jour le Mi 10 5G vers Android 12 avec MIUI 13 dans le monde entier.

Xiaomi prend généralement plus de temps que d’autres fabricants, tels que Samsung et OPPO, pour mettre à jour ses terminaux avec les versions les plus récentes d’Android et en ce sens, nous venons d’apprendre que le géant chinois a enfin commencé à publier la mise à jour vers Android 12 dans son Flagship de l’année 2020 : le Xiaomi Mi 10 5G.

Ainsi, les possesseurs de ce smartphone Xiaomi haut de gamme lancé en février 2020 pourront bientôt profiter de toutes les nouveautés qu’inclut MIUI 13, la dernière version de la couche de personnalisation de la firme chinoise basée sur Android 12.

Le Xiaomi Mi 10 5G reçoit Android 12 avec MIUI 13

La chaîne spécialisée Telegram MIUI Updates Tracker a récemment publié une entrée dans laquelle elle révèle que la version globale du Xiaomi Mi 10 5G reçoit Android 12 avec MIUI 13.

Cette nouvelle mise à jour arrive avec la version du firmware 13.0.4.0.SJBMIXM, pèse 3,5 Go et inclut le correctif de sécurité d’avril 2022.

Cette nouvelle version du logiciel a la variante globale stable de MIUI 13 basée sur Android 12, qui intègre de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux fonds d’écran (statiques et dynamiques), le nouvel écosystème de widgets avec prise en charge des applications, la possibilité d’ouvrir certaines applications comme flottant fenêtres à partir de la barre latérale, mode d’accessibilité amélioré pour certaines applications natives telles que Téléphone, Horloge et Météo, et améliorations générales de la stabilité du système.

Cette mise à jour est déployée sur toutes les versions internationales du Xiaomi Mi 10 5G, y compris les modèles vendus en Espagne. Si vous n’avez pas encore reçu cette mise à jour, ne désespérez pas car vous la recevrez dans les prochains jours.

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Si vous souhaitez vérifier si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section À propos du téléphone qui se trouve dans le menu Paramètres et de cliquer sur l’option Mise à jour du système. Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger la mise à jour pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

