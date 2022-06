Les améliorations qui viendront sur votre mobile Samsung avec la mise à jour Android de juin

La mise à jour Android de juin est déjà en route vers les mobiles Samsung : c’est tout ce qui s’améliore.

Samsung a été la première marque à commencer à publier la mise à jour Android de juin 2022 parmi les téléphones de son catalogue. À ce jour, plusieurs de ses modèles ont déjà été mis à jour avec la dernière version du correctif de sécurité du système.

Mais jusqu’à présent, la société n’avait pas révélé quelles améliorations et quels changements accompagnaient cette mise à jour. Heureusement, la liste officielle des changements est déjà publique, et tout propriétaire de l’un des modèles compatibles avec la nouvelle version peut la consulter pour savoir quelles nouvelles vont arriver sur son mobile.

C’est tout ce qui s’améliore avec la mise à jour de juin pour les mobiles Samsung

Comme spécifié par la société, la mise à jour Android de juin contient des correctifs Google et Samsung pour les vulnérabilités et les problèmes de performances découverts au cours du mois dernier.

Au total, 65 failles de sécurité et de confidentialité ont été corrigées, dont 5 ont été classées comme « critiques » et 14 comme « de gravité élevée ». 48 des solutions ont été fournies par Google, et le reste a été mis en œuvre par Samsung lui-même.

Parmi les failles, certaines ont permis l’exécution de code à distance sur les appareils concernés, ainsi que l’accès complet à l’appareil.

Outre les failles de sécurité, les problèmes de fonctionnement présents dans les appareils Samsung Galaxy, liés au Bluetooth, à la connexion Wi-Fi ou au système de compte Samsung, ont également été corrigés.

Petit à petit, la mise à jour devrait atteindre tous les appareils compatibles avec les nouveaux correctifs de sécurité, en commençant par les modèles haut de gamme et milieu de gamme les plus récents.

