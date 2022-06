Le chargeur universel USB-C est désormais officiel dans l’UE : Apple a jusqu’en 2024 pour se débarrasser de la foudre

Le chargeur unique est désormais officiel : les fabricants seront contraints d’utiliser l’USB Type C comme port de charge pour leurs téléphones, tablettes et écouteurs à partir de 2024.

Après vous avoir annoncé il y a quelques mois que le chargeur unique serait officiel très prochainement, le Parlement européen a publié aujourd’hui une entrée sur son site officiel confirmant que l’Union européenne a approuvé le règlement sur le chargeur unique selon lequel tous les smartphones du marché, y compris L’iPhone d’Apple devra utiliser un connecteur USB-C.

Ce nouveau règlement concerne également 15 autres types d’appareils technologiques tels que les tablettes, les appareils photo numériques, les haut-parleurs portables, les lecteurs de livres électroniques, les ordinateurs portables, les écouteurs et les consoles portables et entrera en vigueur à l’automne 2024, ce qui signifie qu’Apple a de la marge jusque-là. date pour se débarrasser de la foudre.

L’USB-C sera obligatoire en 2024

La commission pour la protection du marché et des consommateurs (IMCO) du Parlement européen a récemment publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel elle annonce l’approbation de la réglementation du chargeur unique avec USB-C, un accord dans lequel ils travaillent depuis 2014.

Nous avons conclu un accord sur le chargeur commun ! 🔌👏 ✔️téléphones portables, tablettes, liseuses, appareils photo numériques et plus #USBtypeC

✔️technologie de charge rapide harmonisée

✔️dissociation de la vente de chargeurs de la vente d’appareil 🔴 Conférence de presse à 12h30 CEST ➡️ https://t.co/TCBXxzIEdr pic.twitter.com/29JmeL0nxe – Presse du comité IMCO (@EP_SingleMarket) 7 juin 2022

Après l’été, tant le Parlement européen que le Conseil de l’UE devront ratifier cet accord avant qu’il ne soit publié au Journal officiel de l’UE et à partir de ce moment, ce règlement commencera à s’appliquer 24 mois plus tard, ce qui signifie que jusqu’à l’automne A partir de 2024 le chargeur USB-C ne sera plus obligatoire.

Este acuerdo también establece que los consumidores tendremos que recibir una información clara sobre las características de carga de los nuevos smartphones, para así saber si los cargadores que tenemos son compatibles o no y, además, podremos elegir si queremos comprar estos nuevos dispositivos con cargador o sans lui.

Selon le Parlement européen, cette moyenne permettra d’économiser jusqu’à 250 millions d’euros par an sur les achats de chargeurs et d’éliminer plus de 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.

Le chargeur universel n’est qu’un début : l’UE souhaite également que les téléphones portables aient des batteries amovibles

Mais cet accord n’affecte pas seulement Apple en ce qui concerne la foudre et les iPhones, puisque dans la liste des appareils qui doivent avoir un connecteur de charge USB-C, il y a aussi des ordinateurs portables, qui auront 40 mois à compter de son entrée en vigueur pour adopter ce règlement et en outre, cet accord pourrait également affecter MagSafe, car il n’est toujours pas clair si l’UE autorisera l’offre des deux alternatives pour la charge tant que l’USB-C en fera partie ou si, au contraire, elle n’autorisera que l’USB Type C comme méthode de charge.

