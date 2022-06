L’iPhone de 2017 sera mis à jour vers iOS 16, tandis que le Pixel 3 sera laissé sans Android 13

Alors qu’Apple assure les mises à jour de ses iPhone sortis il y a cinq ans, Google n’est pas en mesure de maintenir à jour ses androïdes de 2018.

La prochaine grande mise à jour iOS est désormais officielle. iOS 16 sera disponible à partir de septembre de cette année 2022, les utilisateurs les plus audacieux peuvent désormais essayer les dernières nouveautés introduites par la nouvelle version d’iOS sur leur iPhone compatible.

Et, une année de plus, l’arrivée de la nouvelle version d’iOS nous montre combien de travail les fabricants d’appareils Android ont encore devant eux, et principalement Google, en termes de support.

Il suffit de jeter un œil à la liste des iPhone compatibles avec iOS 16 pour se rendre compte des problèmes : alors qu’Apple prévoit de mettre à jour un total de 19 modèles d’iPhone différents vers la dernière version, dont certains sont sortis il y a cinq ans, Google n’a pas a même pu sécuriser la mise à jour vers Android 13 pour ses Pixels 2018.

Apple mettra à jour ses iPhones de cinq ans vers la dernière version d’iOS

Avec la nouvelle version d’iOS, Apple a confirmé que tous les iPhones de l’iPhone 8 seront compatibles avec la mise à jour, qui commencera à arriver à partir de septembre de cette année. Par conséquent, l’entreprise garantit un minimum de cinq ans de support pour ses appareils mobiles.

Dans le cas de Google, les choses changent. En regardant la liste des téléphones Pixel qui recevront Android 13, on constate que seuls les modèles de Pixel 4 sont compatibles avec la mise à jour. Soit trois ans d’accompagnement, contre cinq pour la firme de Cupertino.

4 nouveautés d’iOS 16 qui étaient déjà sur Android

Même l’arrivée des processeurs Tensor conçus par Google ne semble pas changer la donne : le Pixel 6 maintient la politique triennale de mises à jour du système, malgré le fait que, sur le papier, Google devrait avoir plus de contrôle sur le matériel de vos appareils pour être pouvoir les tenir à jour plus longtemps.

A ce jour, seul Samsung propose une politique de support comparable à celle d’Apple. Malgré l’énorme variété d’appareils qui composent le catalogue de smartphones sud-coréen, la société a promis de maintenir ses mobiles haut de gamme et milieu de gamme à jour avec la dernière version d’Android pendant au moins quatre ans, et avec des mises à jour assurées pendant cinq ans. années.

Ainsi, Samsung est devenu la référence des fabricants d’Android en termes de support et de mises à jour.

Malheureusement, aucune autre marque n’a décidé de suivre les traces de Samsung. A ce jour, la grande majorité des fabricants sont encore bloqués dans les deux ou trois ans de mises à jour système de leurs appareils, y compris des modèles haut de gamme, dans certains cas, plus chers que l’iPhone le plus vendu.

