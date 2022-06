3 choses dans iOS 16 que nous aimerions voir sur Android

Ce sont toutes les nouveautés d’iOS 16, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone, que nous aimerions voir arriver également sur Android.

Lors de la conférence annuelle des développeurs qu’Apple a organisée hier, la société basée à Cupertino a annoncé toutes les nouveautés qui accompagnent iOS 16, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone, dont l’atterrissage est prévu pour le mois de septembre, date à laquelle le nouveau L’iPhone 14 sera également lancé.

Ainsi, après avoir analysé toutes les actualités de la nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple qui étaient déjà sur Android, nous allons maintenant vous dire quelles sont les 3 fonctions d’iOS 16 que nous aimerions voir sur Android.

Apple Pay plus tard

Una de las grandes novedades de iOS 16 que nos gustaría ver en Android es Apple Pay Later, un servicio que te permite pagar un cargo en cuatro cuotas, sin comisiones, a través del Wallet de Apple y que, de momento, solo estará disponible en États Unis. Google Pay ne permet actuellement que d’associer une ou plusieurs cartes de débit ou de crédit pour payer avec celles-ci en utilisant la connectivité NFC de votre mobile, mais il serait vraiment intéressant qu’il dispose également de cette fonctionnalité.

Une application domotique comme Apple House

Une autre amélioration d’iOS 16 est une refonte complète de l’application Home, qui est désormais organisée en catégories pour un accès plus facile aux appareils connectés de votre maison. De plus, cette application est désormais également compatible avec la matière, une nouvelle norme de connexion que les principales entreprises mondiales utilisent déjà et qui permettra à de nombreux accessoires d’être compatibles avec l’iPhone.

En ce sens, tout semble indiquer qu’Android 13 aura déjà un support natif pour Matter, ce qui est vraiment positif, puisqu’il permettra à votre smartphone de communiquer rapidement et facilement avec vos appareils connectés.

La nouvelle interface CarPlay

Lors de la WWDC 2022, Apple a présenté la nouvelle interface Car Play, qui s’adapte aux écrans de votre voiture, pouvant voir différents éléments dans chacun d’eux et vous permettant de contrôler la radio, de visualiser la vitesse à laquelle vous roulez ou de changer le température de la voiture.

Nous aimerions voir une interface similaire dans Android Auto, avec une présentation plus simple et plus directe des applications sans sous-menus encombrants.

