4 nouveautés d’iOS 16 qui étaient déjà sur Android

iOS 16 est la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone, mais certaines de ses nouveautés étaient déjà sur Android. Nous les passons en revue.

iOS 16 est la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple qui arrivera sur les iPhones plus tard cette année. Ceux de Cupertino ont profité de leur conférence annuelle pour les développeurs pour annoncer les nouveautés qui arriveront avec la mise à jour dont le déploiement est prévu pour le mois de septembre, coïncidant avec l’arrivée du nouvel iPhone.

Comme chaque année, nous avons passé en revue les nouveautés annoncées par Apple pour son système d’exploitation, et nous les avons comparées aux fonctions de notre système d’exploitation, dans le but de retrouver les fonctions d’iOS 16 qui existaient déjà dans Android.

Écran de verrouillage personnalisable et prise en charge des widgets

Les widgets d’écran de verrouillage ont fait leur temps sur Android… jusqu’à ce que Google décide que les utilisateurs ne les utilisaient pas suffisamment et opte pour un écran de verrouillage fixe sans possibilité de réglage. Cependant, des fabricants comme Samsung ont continué à inclure cette option dans leurs téléphones. Désormais, Apple introduit dans iOS 16 la possibilité d’utiliser des widgets sur l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Quelque chose qui n’a pas disparu d’Android est la personnalisation de l’écran de verrouillage. En fait, avec Android 12 et l’arrivée de Material You, la possibilité de changer le style de l’écran de verrouillage avec des couleurs obtenues à partir du fond d’écran a été introduite.

Avec iOS 16, Apple a poussé cette fonctionnalité un peu plus loin : les iPhones mis à jour vers la dernière version auront la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage avec différents styles qui changent la couleur de l’horloge ou des widgets. Dans le cas d’iOS, oui, ces styles seront créés directement par l’utilisateur, et il sera possible de choisir parmi une bibliothèque de styles prédéfinis.

Dictée « Sur l’appareil »

Apple a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonction de dictée sur le clavier de l’iPhone, qui permet de retranscrire la voix de l’utilisateur en texte, sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Une fonction similaire est présente dans la fonction de dictée de l’assistant Google présent dans les appareils de la série Google Pixel, qui, comme le modèle Apple, vous permet d’ajouter de la ponctuation, des emojis ou d’effectuer des actions avec votre voix, comme envoyer le message que vous voulez. c’était juste « écrit ».

Bibliothèque partagée dans Photos

Apple a annoncé la possibilité de créer des bibliothèques partagées dans Apple Photos, afin que les photos enregistrées soient automatiquement partagées avec d’autres membres de la famille.

Les utilisateurs d’Android utilisent depuis plusieurs années une fonctionnalité similaire, qui permet de partager automatiquement des photos avec un « collaborateur ». Et, comme la fonctionnalité incluse dans Apple Photos, vous pouvez également choisir le contenu que vous souhaitez partager.

En faveur de la fonctionnalité d’Apple, il faut dire que les bibliothèques partagées d’Apple Photos permettent de partager ses images avec un plus grand nombre de personnes, c’est donc une fonctionnalité plus utile pour un noyau familial composé de plusieurs personnes.

Itinéraires avec plusieurs arrêts

Apple nous a habitués à annoncer l’actualité de ses applications en même temps que le lancement de chaque nouvelle version d’iOS. Dans ce cas, l’une des applications mises à jour a été Apple Maps, pour ajouter, entre autres, la possibilité de planifier des itinéraires avec plusieurs arrêts différents en cours de route.

Sur Android, avec Google Maps, planifier des itinéraires avec différents arrêts est possible depuis des années. A l’époque, nous vous avions déjà expliqué étape par étape comment ajouter plusieurs arrêts à un itinéraire sur Google Maps.

