Appareil photo 108 MP, 120 Hz et 120W AMOLED : ce Xiaomi Pro Plus coule gros

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G chute à 299 euros sur AliExpress Plaza. C’est une remise de 100 euros pour un super mobile.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est l’un des meilleurs téléphones Xiaomi que vous puissiez acheter actuellement. Il possède une fiche technique pleine de fonctionnalités intéressantes, telles qu’un appareil photo de 108 MP et une charge rapide brutale de 120 W. Le prix de vente recommandé est de 399,99 euros dans la version 6 Go + 128 Go, mais sur AliExpress Plaza, il tombe à 299 euros.

C’est une remise de 100 euros que vous ne pouvez pas ignorer, car il n’est pas habituel de pouvoir acheter ce Redmi Note 11 Pro+ 5G pour un prix aussi bas. En effet, le même modèle sur Amazon tourne autour de 328 euros. De plus, sur AliExpress Plaza, vous bénéficiez de la livraison gratuite depuis l’Espagne, vous l’aurez chez vous en quelques jours seulement. Si vous n’êtes pas convaincu, vous disposez d’un délai de 15 jours pour le retourner.

Achetez le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G avec une réduction de 100 euros

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est magnifique dans tous les modèles dans lesquels il est disponible, mais nous trouvons le « Stellar Blue », qui apparaît dans l’image ci-dessus, particulièrement frappant. Si on le tourne, on retrouve un écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En voyant ces caractéristiques, vous pouvez vous attendre à des images nettes, avec des couleurs vives et très fluides.

Le processeur qui donne vie au terminal est le MediaTek Dimensity 920, qui gaspille de l’énergie pour effectuer n’importe quelle tâche que vous avez en tête. De plus, il offre une connectivité 5G, vous pouvez donc vous connecter à ces réseaux. Le modèle proposé est celui avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien qu’il puisse être étendu jusqu’à 1 To avec une carte microSD. De l’usine, il arrive avec MIUI 12.5 basé sur Android 11, bien qu’il ait déjà la mise à jour vers MIUI 13 basé sur Android 12.

Prenez ce Redmi Note 11 Pro+ 5G pour 299 euros et recevez-le chez vous en quelques jours sans payer aucun frais de port.

Lorsqu’il s’agit de prendre des photos, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est bien équipé avec l’appareil photo principal de 108 MP. C’est celui qui capture les meilleures photos, bien que vous puissiez également utiliser un ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 120º et un capteur macro de 2 MP. De plus, la caméra frontale de 16 MP est située sur l’écran.

Un autre des points forts de ce smartphone proposé est sa batterie. Nous ne faisons pas seulement référence au fait qu’il a une capacité de 4 500 mAh, suffisante pour atteindre le jour de l’utilisation. Attention, car il supporte une charge rapide de 120W, il sera donc complètement chargé en 20-25 minutes environ. Le chargeur 120W est inclus dans la boîte, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

En bref, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est un smartphone doté d’un bon écran, d’un processeur puissant, d’un appareil photo compétent et très complet au niveau de la batterie. Si l’on ajoute la remise de 100 euros sur AliExpress Plaza, cela devient l’une des meilleures options du marché pour seulement 299 euros.

