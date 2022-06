POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, avis : uniquement pour les vrais fans

Nous avons testé les écouteurs les plus spéciaux de Xiaomi : test approfondi du POCO Buds Pro Genshin Impact Edition.

Ils attirent l’attention sur leur apparence, cela ne fait aucun doute. Mais les POCO Buds Pro dans son édition Genshin Impact sont bien plus que des écouteurs sans fil avec un costume saisissant inspiré de Klee, l’un des personnages les plus reconnaissables du RPG MiHoYo.

Autant qu’ils ressemblent à un jouet, POCO a été en mesure de réaliser des écouteurs très complets et équilibrés, qui combinent un bon système d’annulation du bruit avec un format confortable et léger, et un son qui parvient à convaincre. Tout cela, assaisonné d’un design saisissant, qui va très probablement conquérir les fans de Genshin Impact.

POCO Buds Pro, avis et score

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, avis et note d’Netcost-security.fr Dois-je acheter le POCO Buds Pro Genshin Impact Edition ? Pour Conception soignée et originale

système audio correct

Suppression efficace du bruit Contre Aucune application de configuration officielle conclusion De bons écouteurs sans fil qui combinent une suppression efficace du bruit et un son équilibré avec un design saisissant et une attention particulière aux moindres détails. Si vous êtes un fan de Geshin Impact, ils sont probablement parfaits pour vous. Ponctuation ★★★★★★★★★★POCO Buds Pro Genshin Impact Edition

Prix ​​POCO Buds Pro et où acheter

Le POCO Buds Pro Genshin Impact Edition peut être acheté sur la boutique en ligne officielle de POCO au prix officiel de 69,99 euros. Lors de ses premiers jours de vente, la marque a lancé une campagne « early bird » grâce à laquelle il a été possible de se les procurer au prix réduit de 49,99 euros. Cette promotion n’est plus disponible.

Où sont situés les POCO Buds Pro ?

Les POCO Buds Pro sont de vieilles connaissances, avec un nouveau costume – et saisissant.

Xiaomi avait déjà lancé cette paire d’écouteurs par le passé, sous le nom de Redmi Buds 3 Pro, désormais, la marque en a profité pour s’associer à MiHoYo et donner une couche de peinture à ces écouteurs, dans le but de séduire les plus fidèles. fans de Genshin Impact.

À l’exception de la conception, les deux modèles offrent le même ensemble de fonctionnalités, bien que le Redmi puisse être obtenu à un prix inférieur.

Laissant de côté les Redmi Buds 3 Pro, il est difficile de trouver des alternatives sur le marché aux POCO Buds Pro, après tout, leur principal attrait est le fait qu’ils sont complètement uniques sur le marché.

Cependant, dans la même gamme de prix, il est possible de trouver des modèles comme le realme Buds Air 3, une très bonne option avec suppression du bruit et un système audio très dissolvant, qui, oui, n’a pas le différentiel de la conception POCO.

Fiche technique des caractéristiques

POCO Buds Pro Genshin Édition Impact Caractéristique dimensions du casque 25,4 × 20,3 × 21,3 mm

4,9 grammes (par écouteur) dimensions du boîtier 65×48×26mm

55 grammes Systeme audio Driver dynamique de 9 mm

Impédance 32 Ω Tambours 25 mAh (par écouteur) / 470 mAh (étui) Les autres chargement sans fil

USB Type-C

Bluetooth 5.2

Concevoir

Pour parler du design du POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, il faut d’abord parler de son packaging. Contrairement au reste des modèles Xiaomi, les écouteurs POCO arrivent dans une grande boîte noire, avec la sérigraphie POCO et le titre MiHoYo gravé en or.

En accédant à son intérieur on retrouve, en plus d’un petit film protecteur en papier, la véritable boîte du casque, simulant la forme du livre/catalyseur de Klee en rouge avec des détails dorés, et le mythique trèfle à quatre feuilles dans sa partie centrale. .

A l’intérieur, oui, les écouteurs dans leur étui rouge en forme d’oeuf, protégés par une reproduction du sac à dos de Klee en simili cuir, au toucher des plus agréables et aux coutures cousues main.

En plus des écouteurs eux-mêmes, la boîte comprend également un câble USB-C rouge, une chaîne rouge pouvant servir de porte-clés ou pour accrocher le sac à dos, trois paires d’embouts en silicone pour remplacer ceux fournis par défaut avec les écouteurs, et mode d’emploi.

Le boîtier lui-même a une finition en plastique rouge et un revêtement caoutchouteux qui cache bien la saleté et les rayures. Il a une taille compacte, et en plus du trèfle doré sur son dos, on retrouve également un bouton pour coupler les écouteurs ou vérifier le niveau de la batterie du boîtier.

Son intérieur change de rouge pour un ton ocre, et les écouteurs apparaissent en haut du boîtier nous accueillant avec sa finition rouge vif, avec la sérigraphie du trèfle à quatre feuilles et un anneau doré autour.

Il est facile de retirer les écouteurs de l’étui, même si grâce à la magnétisation, il n’est pas facile pour eux de tomber de l’étui même s’il est ouvert. Les remettre en place, en revanche, peut être un peu délicat les premières fois, mais il ne faut que quelques essais pour se familiariser avec où ils doivent être pour charger.

Les boîtiers eux-mêmes sont entièrement en plastique, avec une finition caoutchouteuse similaire à celle du boîtier lui-même. Ils ont un poids extrêmement faible, seulement 4,9 grammes par écouteur, et grâce à leur format de bouton et leur toucher doux, ils sont très confortables même lorsqu’ils sont portés plusieurs heures d’affilée.

Annulation du son et du bruit

Une fois connectés et placés dans le conduit auditif, les écouteurs diffusent l’un des sons les plus célèbres du personnage de Genshin Impact, indiquant que la connexion a été effectuée correctement. En plus de ce son, nous entendrons d’autres phrases de Klee lors de différentes actions, telles que la déconnexion du Bluetooth du mobile.

De plus, en cas d’utilisation du casque avec un mobile POCO, Xiaomi ou Redmi, une animation apparaîtra à l’écran dès que l’appairage sera terminé. Sur les autres mobiles, on perd certaines fonctionnalités qui ne sont disponibles que pour les appareils de marque.

Le système audio du casque est pris en charge par un pilote dynamique de 9 millimètres par écouteur. En général, la qualité sonore est bonne, sans distorsion même aux niveaux de volume les plus élevés, et un engagement clair envers les basses sans nuire au reste des gammes tonales.

Bref, il est possible d’obtenir une bonne expérience avec ces écouteurs, qui sans atteindre le niveau des modèles les plus avancés en termes d’audio du marché, remplissent parfaitement leur fonction, surtout si l’on tient compte de leur prix.

À cela, il faut ajouter le système d’annulation du bruit, à la fois actif et passif grâce aux embouts en caoutchouc qui créent un vide dans le conduit auditif pour renforcer la sensation d’isolement.

En ce qui concerne la suppression dynamique du bruit, POCO garantit que ses écouteurs sont capables de supprimer les sons ambiants jusqu’à 32 dB, et la vérité est que les résultats sont bons dans la plupart des scénarios : ils ne vous isoleront pas du monde dans des environnements très bruyants comme un salle de sport ou marcher dans une rue animée, mais l’annulation est plus que suffisante pour une utilisation au bureau ou dans les transports en commun.

Les POCO Buds Pro disposent également d’un mode de transparence qui amplifie les sons extérieurs. La différence entre l’activation ou la désactivation de ce mode est perceptible, mais elle n’est pas aussi perceptible que dans des modèles beaucoup plus chers, tels que les Samsung Galaxy Buds Pro.

Malgré son esthétique, les POCO Buds Pro ne sont pas des écouteurs axés sur le gaming. Cependant, le profil sonore est équilibré et convaincant pour ce type d’utilisation, et la technologie Bluetooth 5.2 se traduit par une latence correcte.

batterie et chargement

L’autonomie des POCO Buds Pro est très bonne. La batterie du casque peut nous offrir six heures d’utilisation ininterrompue, à un niveau de volume intermédiaire et avec la fonction de suppression du bruit désactivée. Sans activer cette option, l’autonomie peut être affectée et être réduite de moitié.

Grâce au boîtier de charge, il est possible de prolonger la durée jusqu’à plus de 30 heures si le mode d’annulation du bruit est maintenu désactivé. Sinon, la somme de la batterie du boîtier et de celle des écouteurs peut nous donner une journée entière de douze heures.

Lorsque vient le temps de les recharger, connectez simplement le câble USB Type C au boîtier, ou placez-le sur une base de chargement sans fil compatible avec la norme Qi, car les POCO Buds Pro sont l’un des rares écouteurs de leur catégorie à prendre en charge chargement sans fil.

Le processus de charge des écouteurs prend entre 55 minutes et une heure, tandis que le boîtier peut prendre environ deux heures et demie pour se charger complètement, la charge par câble étant un peu plus rapide. De plus, avec seulement dix minutes de charge des écouteurs, nous pouvons obtenir entre deux et trois heures d’autonomie.

Logiciels et commandes

Les POCO Buds Pro ont été conçus pour être utilisés en combinaison avec un appareil Xiaomi, POCO ou Redmi. Cela se révèle par l’absence d’application officielle avec laquelle pouvoir modifier les paramètres du casque via un mobile qui n’est pas de la marque – bien que, heureusement, il existe une alternative.

Heureusement, les commandes intégrées aux oreillettes permettent d’effectuer rapidement et précisément les opérations les plus courantes grâce aux dalles tactiles situées au dos de chaque oreillette. Par défaut, voici les contrôles inclus :

Deux touches : mettre en pause ou reprendre la lecture, ou annuler un appel.

Trois touches : chanson ou piste audio suivante

Appuyez longuement sur l’interrupteur entre l’annulation du bruit, le mode normal ou la transparence

Dans le cas où les contrôles par défaut semblent quelque peu rares, il est possible de recourir à des applications tierces comme Mi Buds M8, une application non officielle qui fonctionne parfaitement avec le POCO Buds Pro, et à partir de laquelle il est possible de réaliser une multitude des opérations, de la mise à jour du micrologiciel du casque, de la personnalisation des commandes, de l’activation ou de la désactivation de la détection des oreilles, et bien plus encore.

En cas d’avoir un appareil Xiaomi, il sera également possible d’utiliser l’égaliseur intégré dans MIUI pour modifier le profil sonore du casque et l’adapter au goût de l’utilisateur.

