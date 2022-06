C’est le Xiaomi 12 Ultra: le design de la prochaine bête de Xiaomi avec un appareil photo Leica est filtré

Nous savons déjà à quoi ressemblera le prochain produit phare de Xiaomi : le design du Xiaomi 12 Ultra a été divulgué dans les moindres détails.

Il manque de moins en moins jusqu’à ce que nous puissions rencontrer le prochain produit phare de Xiaomi. Jusqu’à présent, nous savions qu’il arriverait cet été et que ce serait le premier avec un appareil photo développé en collaboration avec Leica. Maintenant, grâce à une fuite de dernière minute, nous pouvons jeter un œil au design final de ce que serait le Xiaomi 12 Ultra.

Les images ont été partagées via le portail Zouton par le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer, également connu sous le nom de « OnLeaks ». En eux, vous pouvez voir l’esthétique du prochain téléphone phare que Xiaomi prévoit d’annoncer cet été.

Engagement total envers la photographie dans le prochain Xiaomi 12 Ultra

Il ne fait aucun doute que la section photographique sera le pari principal de Xiaomi avec cet appareil. Grâce aux images, vous pouvez voir comment le module caméra occupera une grande partie de l’arrière de l’appareil, avec un format circulaire et un grand capteur situé dans la partie centrale.

Selon les premiers indices, le système de caméra serait dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’une caméra secondaire de 48 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, d’un « téléobjectif » de 48 mégapixels et d’autres capteurs qui sont actuellement inconnue.

Bien sûr, vous ne pouvez pas manquer le tampon Leica en bas à droite de la « fenêtre » qui abrite le module caméra. Pour l’instant, oui, on ignore comment l’entreprise spécialisée dans la photographie est intervenue dans le développement de ce système de capteur.

Sa face avant est occupée par un grand écran d’environ 6,7 pouces de diagonale, avec un trou centré en haut, destiné à loger la caméra pour les selfies. Encore une fois, Xiaomi aurait décidé de miser sur un écran incurvé sur les côtés.

Au-delà des caractéristiques de sa conception, les images ne confirment pas plus de détails sur l’appareil. À ce stade, nous savons déjà que le Xiaomi 12 Ultra sera équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1, et d’autres fonctionnalités sont attendues comme un écran à taux de rafraîchissement élevé, une batterie de grande capacité avec une charge ultra-rapide et la dernière version de MIUI disponible. .

La présentation du Xiaomi 12 Ultra est prévue pour juillet prochain, et il est fort probable qu’en parallèle, Xiaomi annoncera également son nouveau Xiaomi Mi Band 7 Pro.

Sujets connexes : Xiaomi