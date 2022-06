Ils poursuivent Samsung pour la fonction qui vous permet de prédire la durée de vie de votre batterie mobile

Samsung a été poursuivi pour avoir prétendument enfreint un brevet avec sa fonction d’estimation de la durée de vie de la batterie incluse dans les téléphones mobiles.

Samsung a été poursuivi par la société de licences de brevets K. Mizra LLC. Le motif? Une fonctionnalité intégrée au logiciel pour smartphone Android de l’entreprise qui prédit la durée de vie estimée de la batterie en fonction des habitudes d’utilisation de l’utilisateur.

Et c’est que, comme on peut le lire dans le document de poursuite présenté le 20 mai, la fonction en question a été développée par un institut de recherche néerlandais, la Nederlandse Organisatie voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe ​​​​(TNO), et Samsung violerait l’original brevet.

D’autres entreprises violeraient également le brevet

Au départ, seuls les appareils Samsung dotés d’anciennes versions d’Android enfreindraient le brevet. De même, étant donné que d’autres fabricants d’appareils Android utilisent des techniques similaires lors de l’estimation de la durée de vie de la batterie des appareils, tout indique que des marques telles que Xiaomi, Google ou realme violeraient également le brevet auquel K. Mizra fait référence.

Le procès indique que la fonctionnalité permet « une prédiction sophistiquée à la volée de la durée de vie restante de la batterie d’un appareil mobile, tel qu’un smartphone », et que « la prédiction est basée sur des algorithmes qui analysent le comportement de l’utilisateur ». Ils avancent que, pour les principales compagnies de téléphone, il est plus simple d’utiliser ce type de système de prédiction que de réaliser des tests exhaustifs :

« Déduire la durée de vie restante de la batterie en analysant le comportement de l’utilisateur est plus précis que, disons, le fabricant effectuant de nombreux tests chronophages pendant le développement du produit. »

Pour l’instant, Samsung n’a pas commenté la question. Dans les prochains jours, nous continuerons à nous renseigner sur l’affaire jusqu’à son issue, ce qui pourrait également avoir des implications pour d’autres fabricants d’Android qui ont utilisé des techniques similaires sur leurs appareils.

