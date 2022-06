Avez-vous un mobile Samsung avec un protecteur d’écran ? Faites en sorte que cela fonctionne mieux avec cette astuce simple

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre mobile Samsung cache une option qui améliore le fonctionnement de l’écran lorsqu’un protecteur est installé.

L’utilisation d’un protecteur d’écran sur votre mobile est l’un des moyens les plus efficaces de protéger le panneau – l’un des éléments les plus coûteux d’un smartphone – des rayures et des bris. Cependant, dans certains cas, cet accessoire peut affecter le fonctionnement de l’écran tactile d’une manière ou d’une autre, rendant sa réponse moins immédiate. Parfois, en plus, cela peut aggraver les performances du lecteur d’empreintes digitales s’il est intégré au panneau lui-même.

Dans le cas des mobiles Samsung –mais aussi dans ceux d’autres marques– il y a la possibilité d’activer une option qui permet d’améliorer le fonctionnement de l’écran lorsqu’un protecteur d’écran est installé. Cependant, beaucoup de gens ignorent son existence.

Activez cette option si vous souhaitez que l’écran de votre mobile Samsung avec un protecteur fonctionne mieux

La fonction en question est incluse dans la grande majorité des téléphones Samsung récents. Grâce à cela, la sensibilité de l’écran est augmentée afin qu’il réponde plus efficacement lorsqu’il y a un protecteur d’écran, qu’il soit en gel, en plastique ou en verre installé.

Pour l’activer, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application « Paramètres » sur votre mobile Samsung. Allez dans la section « Affichage ». Une fois là-bas, recherchez l’option appelée « Touch Sensitivity » et activez l’interrupteur situé à droite.

C’est tout. Lorsque vous avez terminé, vous devriez remarquer une amélioration de la réponse tactile de l’écran si vous rencontrez des problèmes après l’installation de l’économiseur d’écran.

Il est également possible que l’écran fonctionnait déjà normalement et que vous ne remarquiez donc aucune différence lorsque vous le touchez : tout dépendra de la qualité du protecteur d’écran que vous avez installé.

