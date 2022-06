MásMóvil pour les indépendants et les entreprises : voici ce qu’il propose en ce moment

La proposition de MásMóvil est assez variée au sein du secteur professionnel.

L’opérateur MásMóvil propose une large gamme de produits pour les indépendants et les entreprises. Ils concentrent leur offre sur la téléphonie mobile et la fibre, et les deux produits peuvent être contractés séparément ou ensemble. Contrairement à d’autres opérateurs, il est également possible de contracter le standard téléphonique et le service d’électricité. Apprenons-en plus sur l’offre MásMóvil pour les professionnels et ce qui l’intéresse.

MásMóvil pour les indépendants et les entreprises

tarifs mobiles

Cet opérateur propose des tarifs dans lesquels les appels sont illimités, mais pas les datas. Pour les professionnels, il est important de pouvoir appeler de nombreux clients sans limite, tandis que les données passent en arrière-plan. A cette occasion, des tarifs sont disponibles avec les données suivantes :

Tous les tarifs ont 1000 SMS inclus et les appels internationaux gratuits, il est entendu qu’ils sont limités à la zone européenne.

Fibre + Mobile

Ici, l’offre comprend la fibre à débit variable et les appels illimités, ainsi que des données variables.

Fibre 300 Mo et 25 Go

Fibre 300 Mo et 35 Go

Fibre 600 Mo et 25 Go

Fibre 600 Mo et 35 Go

Dans tous les cas, le service de télévision à la demande Agile peut être ajouté.

Pour ceux qui souhaitent ajouter des lignes mobiles s’ils ont déjà un forfait fibre et mobile, le prix de ces lignes est réduit et est proposé avec des données mobiles allant de 5Go à 35Go.

Voici les raisons pour lesquelles les utilisateurs changent d’opérateur téléphonique

Tableau électrique

Un service de standard téléphonique est idéal pour l’environnement d’entreprise, et MásMóvil propose ce service. Fournit la téléphonie fixe avec 1 000 minutes vers les fixes nationaux et internationaux à chaque station et 2 000 minutes vers les mobiles nationaux avec possibilité de bonus. Fax vers e-mail, pour envoyer et recevoir des fax depuis votre ordinateur. Le tout sans travaux ni complications. Si le service de standard est contracté avec le service fibre et mobile, le prix devient beaucoup plus avantageux.

Plus de Wi-Fi

C’est un service très utile qui donne une bonne image de marque. Offrez à vos clients la possibilité de se connecter à votre réseau WiFi, sans affecter votre réseau d’entreprise et de manière totalement sécurisée. De plus, grâce à ce réseau WiFi, ils peuvent recevoir des promotions ou des avis de votre part.

Plus Communiquer

Pour améliorer la communication avec vos clients, une bonne idée est de le faire par SMS. Voici ce que propose le service Más Comunica :

Envoi de SMS en masse, également personnalisé.

Création de modèles.

Visualisation des résultats de la campagne.

Optimisez votre temps de travail.

Améliorez la fidélité de votre clientèle.

Fibre et Fixe

Pour les entreprises et les entreprises qui n’ont besoin que de ces services, MásMóvil propose des vitesses de 300 et 600 Mo, des appels illimités vers les lignes fixes et 1000 minutes de ligne fixe à mobile. Le prix de la ligne est inclus.

Énergie

Si vous souhaitez contracter le service d’électricité avec MásMóvil, vous pouvez le faire sans trop de complications. Les prix de cet opérateur ont appliqué les mesures approuvées par le gouvernement dans le décret-loi royal 17/2021 pour réduire le coût de l’électricité. Vous paierez en fonction du créneau horaire que vous utilisez. L’opérateur vous permet d’établir une puissance pour chaque section ou de laisser la même dans les deux sections, vallée ou crête.

Si le tarif 3 tranches ne convient pas à votre activité ou que vous avez des difficultés à maîtriser votre consommation d’énergie, il existe un tarif unique, dans lequel seul le prix de la puissance souscrite varie. Ainsi vous paierez le même prix au kWh toute la journée, sans vous soucier des horaires. Cela peut être une bonne solution pour les entreprises ayant un horaire bien défini.

Ce sont les offres que MásMóvil propose aux professionnels et aux entreprises. Une possibilité de plus dans le large spectre du panorama espagnol de la téléphonie et de la fibre, bien que le service de standard et d’énergie soit également proposé. Pour cette raison, MásMóvil peut être l’une des solutions dont vous avez besoin pour votre entreprise.

