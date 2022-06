Ce nouveau mobile est entièrement gratuit de Google : c’est le Murena One et cela vous intéresse

Murena veut un Android sans Google, et bien que son premier smartphone soit très complet et attractif en prix, il aura sans aucun doute des moments très difficiles sur le marché.

De nombreuses entreprises ont voulu nous libérer du carcan de Google avec un Android théoriquement plus libre, même si en cours de route presque toutes ont échoué depuis que Cyanogenmod est devenu Cyanogen Inc. avec l’intention de préparer son propre fork sur Android Open Source Projet sans applications ni services du géant de Mountain View.

D’autres comme Geeksphone et leur BlackPhone l’ont essayé dans le passé, et dernièrement, nous avons même vu GranitePhone continuer à explorer cette idée du smartphone gratuit, plus sécurisé et privé pour tous ses utilisateurs, bien que la dernière entreprise à entrer dans l’arène de la confidentialité sera be Murena, qui veut aussi vous permettre de supprimer Google de votre vie ou du moins de votre mobile.

Aujourd’hui, nous vous présentons en effet son premier smartphone, qui s’appellera Murena One et viendra avec un système d’exploitation entièrement gratuit de Google, développé sur la base d’AOSP et avec un nom plutôt geek comme /e/OS v1, que des collègues de xda-developers nous ont montré avec une interface dangereusement similaire à celle d’iOS.

De Murena, ils confirment que /e/OS v1 est conçu pour protéger ses utilisateurs lors de la navigation sur Internet, tout en offrant le meilleur d’Android en fournissant au firmware ses propres versions d’applications de base, telles que la messagerie, le navigateur , cartes , magasin d’applications, etc…

Guide de sécurité Android : sécurisez au maximum votre mobile

Non seulement cela, et la société nous dit qu’ils ont également développé leur propre assistant numérique et leurs services connectés dans le cloud, donc d’une certaine manière nous changeons Google pour un autre drapeau mais nous devrons toujours faire confiance à la bonté de Murena, à moins lors du traitement de nos données et de nos profils en ligne.

Pour cela, de Murena ils confirment que leurs utilisateurs profiteront d’un smartphone bien muré, bien qu’en faveur de la fiabilité ils offriront à ceux qui ont un Murena One la possibilité de retourner dans les bras de Google, en téléchargeant uniquement les applications qui nécessitent leur App Salon sans complications majeures.

De plus, les magasins d’applications que nous voulons peuvent être installés pour éviter les soupçons et que nous pouvons utiliser les services dans lesquels nous sommes le plus à l’aise, offrant cette liberté qu’ils nous promettent à tous points de vue. Évidemment, Murena elle-même nous prévient déjà que l’installation de ces services tiers leur offrira l’accès à nos données avec les autorisations que nous accordons, sans que le Murena One puisse nous protéger, mais si nous avons besoin des services, beaucoup seront prêts à continuer « vendre » leurs profils en ligne.

De plus, Murena veut que n’importe qui puisse tester son système d’exploitation, qu’il veuille ou non acheter un Murena One, donc /e/OS v1 sera disponible pour une large gamme de terminaux que vous pouvez vérifier ici.

Le Murena One est un mobile milieu de gamme, avec un prix très attractif

En termes de matériel, le nouveau Murena One offre des performances moyennes à commencer par son écran LCD IPS de 6,53 pouces avec une résolution FHD+ (2 242 x 1 080 pixels), animé par un chipset MediaTek Helio P60 avec un processeur octa-core et une technologie 12 nanomètres. .

La configuration de la mémoire est de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, que nous pouvons bien sûr étendre avec des cartes microSD avec la possibilité de crypter les données.

En ce qui concerne la section multimédia, nous avons une triple caméra avec des capteurs principaux de 48 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un type macro de 5 MP. À l’avant, il y aura un autre capteur de 25 mégapixels au-dessus d’un trou en haut à gauche de l’écran.

La batterie pour alimenter l’ensemble est de 4 500 mAh, avec une garantie de deux ans et un prix assez attractif pour rivaliser, seulement 349 euros dans sa propre boutique en ligne, bien que pour l’instant il n’y ait pas encore de stock du terminal.

GranitePhone, le smartphone ultra sécurisé

Rubriques connexes : Mobiles