6 trucs et astuces utiles pour tirer le meilleur parti de Telegram

Devenez un maître Telegram avec ces astuces faciles.

Malgré la grande popularité de WhatsApp, Telegram est une plateforme de messagerie beaucoup plus complète, puisqu’elle a beaucoup plus de fonctions et que vous pouvez l’utiliser en même temps sur tous vos appareils : mobile, tablette ou PC.

Précisément, le fait qu’il possède autant de fonctionnalités peut signifier que vous ne connaissez pas certaines des plus utiles et pour cette raison, nous vous apportons aujourd’hui les 6 astuces et conseils que vous devez connaître pour tirer le meilleur parti de Telegram.

Personnaliser le son de notification pour une conversation

Après sa dernière mise à jour, Telegram vous permet d’utiliser n’importe quel fichier audio ou note vocale de moins de cinq secondes et jusqu’à 300 Ko de taille que vous avez enregistré sur votre appareil comme tonalité de notification pour une conversation spécifique.

Ainsi, pour personnaliser le son de notification d’un chat, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accéder à la conversation dont vous souhaitez personnaliser la tonalité de notification

Cliquez sur la barre supérieure du chat

Cliquez sur la rubrique Notifications

Dans le menu déroulant qui apparaît ci-dessous, cliquez sur le bouton Personnaliser

Activez l’option Activer les notifications personnalisées

Dans l’onglet Général, cliquez sur l’option Son

Cliquez sur le bouton Télécharger le son qui apparaît en haut de l’application

Appuyez sur le fichier audio ou le mémo vocal que vous souhaitez définir comme son de notification

Sélectionnez-le dans la section Telegram Tones

Une fois cela fait, le son que vous venez de choisir sera configuré comme tonalité de notification de ce contact dans Telegram.

Modifier la réaction aux messages par défaut

Lorsque vous appuyez sur un message Telegram, une série d’emojis apparaît avec laquelle vous pouvez réagir audit message, mais si vous appuyez deux fois dessus, vous réagissez avec un emoji par défaut, qui est par défaut le pouce levé.

Mais l’application de messagerie créée par les frères Durov permet de changer la réaction par défaut simplement en effectuant les actions suivantes :

Sur l’écran d’accueil de Telegram, appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche de l’application

Entrez dans la section Paramètres, puis cliquez sur l’option Chats

Une fois dans les discussions, cliquez sur le bouton de réaction rapide

Sélectionnez l’emoji avec lequel vous souhaitez réagir lorsque vous double-cliquez sur un message

Utiliser la traduction instantanée

Si vous discutez sur Telegram avec une personne qui parle une langue différente de la vôtre, vous pouvez faire en sorte que Telegram vous montre un bouton qui se charge de traduire les messages de votre interlocuteur.

Pour activer cette fonction dans Telegram, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Sur l’écran d’accueil de Telegram, appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche de l’application

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur l’option Langue

Cliquez sur le bouton Afficher le bouton Traduire

Cliquez sur l’option Ne pas traduire et sélectionnez votre langue maternelle (dans notre cas l’espagnol) afin qu’elle ne soit pas traduite

Une fois cela fait, à chaque fois que vous recevez un message dans une autre langue, il vous suffit de cliquer dessus et de sélectionner l’option Traduire pour que le contenu dudit message soit traduit dans votre langue.

envoyer des messages secrets

Par défaut, les chats Telegram ne sont pas cryptés de bout en bout, mais la plateforme de messagerie vous donne la possibilité de démarrer une conversation secrète avec n’importe quel contact afin que personne d’autre que vous deux n’ait accès à la conversation.

Pour ouvrir une conversation secrète avec une autre personne sur Telegram, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Sur l’écran d’accueil de Telegram, appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche de l’application

Allez dans la rubrique Contacts

Appuyez sur le nom de l’utilisateur pour ouvrir l’historique des discussions

Cliquez sur la barre du haut pour accéder au profil dudit contact et cliquez sur l’icône des 3 points verticaux situé en haut à droite

Sélectionnez l’option Démarrer le chat secret et cliquez sur le bouton Démarrer dans la fenêtre qui apparaît ensuite

Supprimer automatiquement les anciens messages

À une occasion, vous avez sûrement voulu pouvoir supprimer les anciens messages d’une conversation et ne laisser que les plus récents et grâce à Telegram, vous pourrez le faire de manière automatisée.

Ainsi, pour activer la fonction de suppression automatique dans une conversation, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Sur l’écran d’accueil de Telegram, appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche de l’application

Allez dans la rubrique Contacts

Appuyez sur le nom de l’utilisateur pour ouvrir l’historique des discussions

Cliquez sur la barre du haut pour accéder au profil dudit contact et cliquez sur l’icône des 3 points verticaux situé en haut à droite

Sélectionnez l’option de suppression automatique

Choisissez la durée au bout de laquelle vous souhaitez que les messages soient supprimés en choisissant l’une des options prédéfinies (1 jour, 1 semaine ou 1 mois) ou en cliquant sur le bouton Personnaliser pour créer la vôtre

Évitez les spoilers

Sûrement plusieurs fois on vous a révélé la fin d’un film ou d’une série dans un groupe Telegram et, pour cette raison, l’application de messagerie créée par les frères Durov a inclus, dans l’une de ses dernières mises à jour, une fonction pour éviter les spoilers.

Ainsi, avant d’envoyer un message pouvant contenir un spoiler, vous pouvez protéger son contenu sensible simplement en effectuant ces actions simples :

Ecrire un message sans l’envoyer

Sélectionnez le texte que vous souhaitez masquer

Cliquez sur le bouton Spoiler

Une fois cela fait, le texte que vous avez précédemment sélectionné sera assombri et une fois envoyé, les personnes qui veulent le lire devront cliquer dessus pour voir son contenu.

