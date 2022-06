La moitié des montres connectées vendues dans le monde proviennent d’Apple ou de Samsung

Le marché des montres connectées continue de croître petit à petit. On découvre les données de cette croissance et quelles sont les marques qui se vendent le plus.

Les montres intelligentes sont des appareils dont la popularité ne cesse de croître. On peut l’apprécier en regardant par exemple les poignets des personnes que l’on croise dans la rue, on peut ainsi découvrir que de plus en plus de personnes les utilisent. Cela ne se reflète pas seulement dans cet aspect, mais aussi dans les données de vente des smartwatches dans le monde.

Le cabinet Counterpoint Research a réalisé une enquête sur les ventes de montres connectées au premier trimestre 2022, concluant que la vente d’unités a progressé de 13% par rapport à la même période de 2021. Cette étude relève également comme grands gagnants Apple et Samsung, responsable de la moitié des smartwatches vendues dans le monde.

Apple et Samsung, vainqueurs sur le marché des montres connectées

Counterpoint a analysé les données de vente de smartwatch pour les trois premiers mois de 2022. Ainsi, il a découvert que 13 % d’unités de plus ont été vendues qu’au premier trimestre de l’année dernière. C’est une croissance très positive, surtout après l’évolution minime que ce marché a connue en 2020 en raison du COVID-19.

Le grand leader de l’industrie de la montre intelligente est Apple, qui représente 36,1 % des ventes totales. Si on le compare avec ses données de l’année dernière, on constate que l’entreprise ne progresse pas beaucoup, seulement 0,2%. Cependant, cela ne l’empêche pas d’être très loin de la deuxième entreprise la plus prospère au monde.

Selon les analystes de Counterpoint, le succès des montres connectées s’explique par la fidélité à la marque des utilisateurs qui utilisent l’iPhone. De plus, les ventes d’Apple devraient être encore plus élevées d’ici la fin de l’année.

Cette deuxième position appartient à Samsung, à laquelle ils appartiennent 10,1% du total. La société sud-coréenne se porte très bien avec ses smartwatches, et cela se reflète dans la croissance de 2,3% par rapport à la même période l’an dernier. En fait, c’est la marque qui connaît la croissance la plus rapide, en tenant toujours compte des données fournies par Counterpoint Research.

Cette croissance est due, en partie, au succès de la famille Galaxy Watch 4, avec laquelle Samsung a montré que ses montres intelligentes n’avaient pas de limite à l’amélioration. En fait, dans l’analyse de la Samsung Galaxy Watch 4, nous vous avions déjà dit qu’il s’agissait de la meilleure smartwatch de la firme à ce jour.

La troisième marque qui a vendu le plus de montres intelligentes au cours du premier trimestre 2022 est Huawei, avec 7,2 % du total. Dans ce cas, l’entreprise chinoise a chuté dans ses ventes, puisqu’au cours des trois premiers mois de 2021, elle représentait 8,1 % des ventes mondiales. Xiaomi le menace déjà sérieusement par derrière, qui est passé de 3,4 % du gâteau à 5 %. De plus, Xiaomi propose de plus en plus de montres intelligentes de meilleure qualité.

Garmin, Amazfit, imoo et Fitbit sont les entreprises qui complètent le top 8, même si seule Amazfit parvient à maintenir les chiffres du premier trimestre 2021. Les 27,2 % restants de la part totale sont répartis entre d’autres marques que CounterPoint ne précise pas.

En conclusion, Sujeong Lim, directeur associé de Counterpoint, explique : « Nous nous attendions initialement à ce que la guerre russo-ukrainienne ait un impact minimal sur le marché au premier trimestre, mais le conflit prolongé et les contraintes logistiques qui en résultent ont commencé à affecter la région européenne ». Par conséquent, on s’attend à ce que le nombre de ventes en Europe n’augmente pas comme prévu en 2022.

