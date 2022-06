7 applications MIUI que vous devez essayer même si vous n’avez pas de Xiaomi

Même si vous n’avez pas de mobile Xiaomi, vous pouvez utiliser certaines des meilleures applications du fabricant. Ce sont nos recommandations.

Xiaomi a un écosystème d’applications très intéressant. Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas de mobile de la marque, car vous pouvez toujours télécharger plusieurs applications Xiaomi de haute qualité sur votre smartphone. Si vous ne les connaissez toujours pas, dans cet article, nous vous recommandons 7 applications MIUI que vous devez essayer.

En général, il existe de nombreuses applications Xiaomi que vous pouvez télécharger sur Google Play, mais nous avons sélectionné les 7 plus intéressantes. Tous sont gratuits, vous n’avez donc pas à vous en soucier. N’oubliez pas que vous pouvez télécharger et utiliser ces applications même si vous n’avez pas de mobile Xiaomi. Voyons ce qu’ils sont et à quoi ils servent.

7 applications MIUI à essayer même si vous n’avez pas de Xiaomi

Samsung, realme, OPPO, Honor… Quelle que soit la marque de votre téléphone Android, tant que vous avez accès à Google Play, vous pouvez télécharger ces 7 applications MIUI que nous souhaitons vous recommander.

Partage-moi

Si vous avez besoin de transférer rapidement des fichiers entre deux terminaux Android, l’une des meilleures applications que vous pouvez utiliser est ShareMe, développée par Xiaomi. Il a une interface simple qui ne vous rendra pas difficile son utilisation. De plus, comme il utilise une connexion WiFi, le transfert de fichiers est beaucoup plus rapide qu’avec Bluetooth.

Bien sûr, un autre avantage de ShareMe est que vous n’avez pas besoin de câbles pour partager des photos, des vidéos, des documents ou tout autre type de fichier avec d’autres utilisateurs. Si vous souhaitez essayer cette application, vous pouvez la télécharger gratuitement via le lien Google Play suivant.

Ma calculatrice

Le nom même de cette application révèle déjà son utilité. C’est la calculatrice Xiaomi, qui se caractérise également par une interface simple qui nous permet de passer rapidement d’un outil à l’autre. Avec lui, vous pouvez faire n’importe quelle opération mathématique en quelques secondes.

Il est très complet, puisqu’il sert aussi de calculatrice scientifique, de convertisseur de devises et même pour calculer les jours, heures et minutes qui se sont écoulés depuis une date précise. Comme nous l’avons déjà précisé auparavant, Mi Calculator est une application gratuite que vous pouvez télécharger depuis Google Play.

ZeppLife

Peut-être que l’application Zepp Life ne vous semblera pas du tout familière, mais rappelez-vous simplement que c’est l’ancien Mi Fit pour vous guider un peu. Oui, Xiaomi a changé le nom en Mi Fit pour poursuivre la stratégie de suppression du préfixe « Mi ». C’est l’application dédiée à l’activité physique, populairement connue pour sa compatibilité avec les montres et bracelets intelligents Xiaomi.

Avec Zepp Life, vous pouvez enregistrer chacun de vos entraînements physiques pour connaître des données telles que les kilomètres parcourus, le temps passé ou encore l’itinéraire suivi. Ici, vous pouvez consulter d’autres données obtenues par ces appareils intelligents, telles que les heures de sommeil ou votre fréquence cardiaque. Soit dit en passant, l’interface n’a pas changé, vous la maîtriserez donc facilement si vous utilisiez l’ancien Mi Fit.

Gestionnaire de fichiers par Xiaomi

Une autre application MIUI que vous devriez essayer même si vous n’avez pas de Xiaomi est File Manager, un organisateur de fichiers qui sera très utile pour gérer toutes les informations que vous stockez sur votre mobile. En premier lieu, vous pourrez voir toutes les données de stockage pour savoir combien de mémoire occupe chaque section (images, fichiers, vidéos, etc.).

Attention, avec File Manager de Xiaomi, vous pouvez également masquer certains fichiers pour en bloquer l’accès avec votre empreinte digitale ou un motif. De plus, cette application est également utile pour trouver rapidement les fichiers dont vous avez besoin. Entrez le lien suivant et téléchargez-le sur votre terminal sans rien payer en retour.

mon calendrier

Si vous aimez utiliser une application de calendrier pour organiser vos journées et ne pas oublier vos tâches en attente, vous pouvez essayer Mi Calendar. Comme nous pouvons le voir, Xiaomi a également sa propre application de calendrier, entièrement gratuite via le Play Store.

Avec Mi Calendar, vous pouvez utiliser plusieurs calendriers différents, en plus d’utiliser des fonctions telles que le contrôle du cycle menstruel. Vous pouvez facilement basculer entre une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ainsi qu’ajouter des événements à une date spécifique afin que l’application vous envoie un rappel.

mon déménagement

Si vous faites partie de ceux qui ont tendance à beaucoup changer de mobile, ou si vous venez d’acheter un nouveau smartphone, vous pouvez utiliser l’application Xiaomi Mi Mover pour transférer facilement des données entre l’ancien et le nouveau terminal. Si vous ne voulez pas perdre les informations que vous aviez sur votre ancien téléphone, il vous suffit de télécharger cette application et de coupler les deux appareils.

Ensuite, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer et attendez quelques minutes que le processus se termine. Selon la taille des fichiers, cela peut prendre plus ou moins. Attention, comme il est précisé dans les informations de l’appli, le nouveau terminal auquel vous allez passer les informations doit être de Xiaomi.

Mon magasin

Enfin, sur votre mobile, vous pouvez également télécharger Mi Store, une application Xiaomi qui vous donne accès au vaste catalogue de produits de la marque afin que vous puissiez les acheter en ligne. En outre, il sert également à connaître les campagnes d’offres proposées par Xiaomi et les dernières actualités de l’entreprise. Attention, si vous êtes attentif, vous pouvez prendre certains de leurs meilleurs produits pour beaucoup moins d’argent.

Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs applications MIUI qui valent la peine même si vous n’avez pas de mobile Xiaomi. De ShareMe pour transférer rapidement des fichiers vers My Calendar pour garder votre calendrier organisé, la société chinoise dispose d’un écosystème d’applications très complet et utile pour les utilisateurs.

