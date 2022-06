Examen express : avec ces 3 applications, vous pouvez examiner l’EBAU et savoir si vous réussirez ou non

Ce sont les 3 meilleures applications gratuites pour tester vos connaissances avant le début des examens d’entrée à l’université.

Une année de plus, les étudiants de toutes les Communautés Autonomes qui veulent entrer à l’Université doivent passer les examens d’entrée à l’Université ou EBAU (Évaluation du Baccalauréat pour l’Accès à l’Université), l’ancienne Sélectivité.

À l’approche de la célébration de ces examens, nous avons trouvé intéressant de vous présenter les 3 meilleures applications Android pour vous donner le dernier examen de tous les sujets que vous allez examiner à l’EBAU.

Permet à EBAU Selectivitime

Una de las mejores aplicaciones para evaluar tus conocimientos antes de la EBAU es Lets EBAU Selectivitime, una completa herramienta que cuenta con más de 5.000 preguntas tipo test, creadas por profesores especializados, de las 15 asignaturas de las cuales te examinarás en la prueba de acceso à l’Université

Le fonctionnement de cette application est vraiment simple, puisque dès que vous l’ouvrirez, 15 icônes apparaîtront, chacune correspondant à un sujet, et si vous cliquez sur l’une d’elles, différentes questions sur le sujet que vous avez choisi apparaîtront. Si vous répondez correctement à une question, l’application vous montrera une icône de confirmation verte en haut à droite et si vous échouez, vous verrez une icône rouge avec la lettre de la bonne réponse. Une fois que vous aurez répondu à toutes, l’application vous indiquera le pourcentage de bonnes réponses à la première.

De plus, Lets EBAU Selectivitime a trois niveaux de difficulté, chacun ayant un mode d’évaluation différent :

Quiz : jeux de 5 questions avec pourcentage de bonnes réponses à la fin

Défi : jeux de cinq questions où vous affrontez une autre personne

Étude : 700 questions de chaque sujet avec des quiz et des problèmes résolus. Pour utiliser ce mode, il est nécessaire de s’inscrire sur la plateforme, ce que vous pouvez faire à partir de ce lien.

Lets EBAU Selectivitime est une application gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Baccalauréat 2021 – Ordres du jour et contenus

Baccalauréat 2021 est une application gratuite avec laquelle vous pourrez réviser toutes les matières de 1ère et 2ème année du Baccalauréat grâce à 500 fiches avec mini notes, plus de 1 200 QCM et plusieurs podcasts qui rendront plus agréable la révision des matières les plus denses.

Tous les contenus inclus dans cet outil ont été réalisés par des enseignants hautement qualifiés possédant une vaste expérience en enseignement.

De plus, cette application dispose d’un espace de coaching pédagogique qui vous permettra de vous fixer des objectifs et d’augmenter votre note moyenne jusqu’à 3 points.

Histoire: Sélectivité Histoire de l’Espagne PEvAU

En plus des applications avec lesquelles vous pouvez réviser toutes les matières, il en existe également d’autres plus spécifiques à des matières telles que la biologie, l’éducation physique ou l’histoire. Si ce qui vous résiste est l’histoire, vous devriez essayer Historieando, une application gratuite qui vous aidera à revoir vos connaissances sur l’histoire de l’Espagne avant l’EBAU.

Historieando a deux modes d’apprentissage :

Test : questions à choix multiples sur la période historique choisie pour évaluer vos connaissances. À la fin, vous verrez le nombre total de questions répondues correctement et incorrectement.

Étude : avec ce mode, vous pourrez localiser et revoir rapidement et facilement les événements de n’importe quelle période historique, car ils sont tous organisés en blocs thématiques.

Ensuite, nous vous laissons les liens directs vers Google Play non seulement pour cette application, mais également pour deux autres applications qui vous permettront de revoir vos connaissances en biologie et en physique.

