Les meilleures variantes de Wordle auxquelles vous pouvez jouer : worldle, hearle, framed...

Le succès de Wordle a conduit à la création de nombreuses variantes, dont certaines vraiment divertissantes et éducatives.

Wordle est devenu l’un des jeux les plus populaires de l’année. Le plus curieux est que son succès a conduit à la création de dizaines de variantes différentes, chacune avec un objectif, mais en conservant l’esprit du jeu original. Si vous vous ennuyez déjà du Wordle normal, nous vous recommandons les meilleures variantes que vous pouvez jouer.

L’un des aspects qui distingue le Wordle original est que vous pouvez jouer depuis votre mobile, gratuitement et sans rien installer. Cet avantage est maintenu dans les variantes dont nous parlerons dans cet article, c’est-à-dire qu’elles sont gratuites et que vous pouvez jouer directement depuis votre smartphone. Découvrons ce qu’ils sont.

Meilleures variantes Wordle

Devinez des chansons, des films, des footballeurs, des pays… Les meilleures variantes de Wordle sont très diverses, vous êtes donc sûr d’en trouver une qui vous séduira rapidement. Si vous vous ennuyez déjà avec le Wordle original et que vous voulez relever de nouveaux défis chaque jour, vous allez adorer ces alternatives à Wordle.

Monde

Worldle est le Wordle des pays que vous allez adorer si vous aimez la géographie. En gros, ce que vous devez faire chaque jour, c’est deviner quel pays se cache derrière la silhouette qui apparaît à l’écran. Pour ce faire, vous disposez de six tentatives et, en plus, le jeu vous donne quelques conseils pour vous faciliter la tâche. Attention, les noms des pays sont en anglais, c’est quelque chose dont vous devez tenir compte.

entendre

Si vous aimez la musique, vous devriez donner une chance à Heardle, une sorte de Wordle musical dans lequel vous devez découvrir de quelle chanson il s’agit simplement en l’écoutant pendant quelques secondes. Vous commencez à écouter la première seconde et, en cas d’échec, la durée de la piste musicale est prolongée. Au plus, vous avez 6 essais et 16 secondes d’indice, vous devez donc deviner le nom de la chanson avant de manquer d’options.

Encadré

Parmi les meilleures alternatives au Wordle original se trouve Framed, une version spéciale pour les cinéphiles. Concrètement, dans ce jeu vous devrez deviner quel est le film du jour. Pour ce faire, Encadré vous montrera une image du film pour chaque tentative, vous avez six opportunités pour trouver la solution. Encore une fois, nous devons garder à l’esprit que le nom des films est en anglais.

chance

Lucle est une version avec une mécanique similaire à Wordle, mais à la différence qu’elle nous laisse choisir l’extension du mot que nous allons deviner. Plus précisément, le mot peut être un minimum de 4 lettres et un maximum de 11. Cependant, il existe une différence clé qui fait déjà avancer son nom. Et c’est qu’à Lucle, vous avez toujours de la chance. Peu importe le mot que vous entrez, le résultat sera toujours positif. Si vous n’aimez pas que les choses soient compliquées, c’est votre jeu.

Scientifique

Wordle a également une version scientifique qui testera vos connaissances scientifiques. Dans ce cas, on peut trouver des mots de quatre, cinq et six lettres, l’extension varie chaque jour. De plus, en devinant le mot, nous voyons une petite définition de sa signification, très intéressante au niveau éducatif.

avec des accents

Dans le Wordle original, vous pouvez également trouver une version avec des accents, ce qui complique quelque peu la résolution du mystère. L’opération est la même, vous avez également six tentatives pour résoudre le mot. Cependant, vous verrez que sur le clavier, vous pouvez également choisir des voyelles avec des accents.

Lettre

Letterle est un jeu beaucoup plus rapide que Wordle, car vous n’avez qu’à deviner la lettre du jour. D’après nos tests, il n’y a pas de limite de tentatives, il est donc préférable que vous mettiez vous-même un maximum d’opportunités pour que le jeu ait une certaine tension.

contre la montre

Si le Wordle normal vous semble facile, vous pouvez essayer la variante contre la montre, dans laquelle vous devez deviner autant de mots que possible en seulement 5 minutes. Le fonctionnement est le même : des mots de cinq lettres, six suppositions et les indices colorés ont la même signification.

pied

Si vous aimez le football, une variante de Wordle que vous allez adorer est Footle. Votre seule mission est de deviner qui est le joueur du jour, même si ce ne sera pas une tâche facile. Pour vous faciliter la tâche, le jeu vous montre cinq types de circuits différents : la ligue dans laquelle vous jouez, le club actuel, la nationalité, la position sur le terrain et l’âge. Vous disposez de 10 tentatives et la difficulté change selon les jours. Sans aucun doute, c’est un jeu intéressant pour rivaliser avec vos amis de football.

multilingue

12 langues différentes sont disponibles dans Wordle Multilanguage, une version très intéressante également pour jouer à Wordle plusieurs fois par jour. Vous pouvez choisir entre des langues telles que l’espagnol, l’anglais ou l’allemand. De plus, il a aussi la particularité de vous permettre de choisir la longueur du mot, de 4 à 8 lettres.

ringard

Nerdle est l’une des variantes les plus complexes de Wordle, mais vous l’aimerez si vous aimez les mathématiques. Dans cette version, vous devez deviner quelle est l’opération mathématique du jour en jouant avec les chiffres et les signes disponibles. Si vous cliquez sur le logo qui apparaît en haut à gauche, vous pouvez accéder à différentes modalités, comme le contre-la-montre ou le pro.

écureuil

Les amateurs de Pokémon devraient donner une chance à Squirdle, qui cache chaque jour une créature différente que vous devez deviner. Pour ce faire, le jeu vous propose différents indices, comme le type dont il fait partie ou la génération dont il fait partie. Il existe plus de 900 Pokémon différents, ce ne sera donc pas facile pour vous. Cependant, si vous êtes fan de jeux vidéo, il ne vous en coûtera pas cher de trouver la solution.

nuage

Cloudle est l’une des alternatives les plus curieuses à Wordle que nous ayons trouvées. Fondamentalement, ce que vous avez à faire est de deviner les prévisions météorologiques d’une ville pour les cinq prochains jours. Ce n’est pas n’importe quelle ville, mais celle que le jeu lui-même vous montre. Pour ce faire, vous aurez le choix entre six tentatives et plusieurs situations, telles qu’ensoleillé ou nuageux. Lorsque vous faites votre premier essai, Cloudle signalera les succès et les échecs afin que vous puissiez continuer à jouer avec plus d’indices.

dur

Bien qu’une version espagnole n’ait pas encore été publiée, Hardle est l’une des variantes les plus intéressantes en raison de sa difficulté. Dans Hardle, vous aurez huit tentatives pour résoudre le mot caché de cinq lettres, mais gardez à l’esprit que la signification des indices colorés change chaque jour. Comme dans le reste des variantes, vous pouvez jouer gratuitement depuis votre mobile sans rien télécharger.

Créez votre propre mot

Enfin, avec Make You Own Wordle, vous pouvez créer votre propre Wordle pour défier vos amis. Après avoir sélectionné la langue, il vous suffit de saisir le mot en question et d’appuyer sur « Générer le lien ». Lorsque vous obtenez le lien, partagez-le avec vos amis afin qu’ils puissent essayer de comprendre de quel mot il s’agit.

Comme vous pouvez le voir, la popularité de Worlde a donné lieu à de nombreuses autres variantes de différentes catégories. Il y en a beaucoup d’autres, ici nous n’avons pris soin que de sélectionner les plus intéressants. Nous vous recommandons d’essayer chacun d’eux, peut-être découvrirez-vous ce jeu auquel vous serez accro au cours des prochaines semaines.

