Ce sont les 5 téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo selon DxOMark

Il existe de nombreux téléphones Xiaomi, mais tous ne se distinguent pas dans les mêmes sections. Si ce qui vous inquiète, c’est la photographie, vous pouvez faire confiance à l’analyse de DxOMark, des experts dans l’analyse des capacités photographiques des nouveaux smartphones qui sortent sur le marché. Pour cette raison, nous avons analysé le classement DxOMark pour trouver les 5 téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo.

Comme ils l’expliquent sur le site Web, ces scores sont étayés par des tests approfondis qui analysent des centaines de critères différents et sont effectués dans des laboratoires à la pointe de la technologie. Voyons quels Xiaomi sont si remarquables en photographie et les principales caractéristiques de leurs appareils photo.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Le troisième mobile avec le meilleur appareil photo que vous pouvez acheter sur le marché général, pas seulement chez Xiaomi, est le Xiaomi Mi 11 Ultra. Son système photographique est composé de quatre objectifs au total, trois à l’arrière et un à l’avant. À partir de l’arrière, il est équipé d’un appareil photo principal Samsung de 50 MP, d’un ultra grand angle de 48 MP et d’un téléobjectif de 48 MP avec zoom 120X. Si nous le retournons, nous trouvons un appareil photo de 20 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Selon DxOMark, les points forts sont la polyvalence de sa caméra à large plage dynamique, les performances du zoom et le large champ de vision du capteur ultra grand angle. Bien sûr, la caméra selfie ne se comporte pas aussi bien que ses principales rivales. Si vous souhaitez obtenir ce terminal fantastique, vous pouvez l’acheter sur AliExpress.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Le deuxième mobile Xiaomi avec le meilleur appareil photo est le Xiaomi Mi 10 Ultra, ce qui montre que le fabricant a fait un excellent travail dans le développement des sections photographiques des versions Ultra. Dans ce cas, il y a quatre caméras arrière : principale de 48 MP, ultra grand angle de 20 MP, téléobjectif de 12 MP et une seconde téléobjectif de type périscope de 48 MP. En le tournant, on constate que son trou dans l’écran abrite une caméra frontale de 20 MP.

D’après les tests des experts, ce Xiaomi Mi 10 Ultra se démarque surtout en photographie de nuit, pour la qualité des images dans différentes plages de zoom, pour la qualité de ses vidéos et pour le large champ de vision. Quant aux inconvénients, il semble que ce ne soit pas la meilleure alternative si vous souhaitez prendre des portraits en mode selfie. Malheureusement, ce Xiaomi Mi 10 Ultra n’est pas disponible à l’achat.

Xiaomi 12 Pro

Comme nous vous l’avons dit dans l’analyse du Xiaomi 12 Pro, il dispose d’un bon système d’appareil photo qui obtient des photographies de haute qualité. Le travail de l’appareil photo principal Sony de 50 MP, qui est accompagné à l’arrière d’un ultra grand angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 50 MP, est particulièrement remarquable. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 32 MP.

En tenant compte des tests DxOMark, le Xiaomi 12 Pro est l’un des téléphones qui prend les meilleures photos de nuit. Au-delà, il surprend par la qualité de ses images dans la plupart des situations. De plus, il réalise également une reproduction fidèle des couleurs à l’intérieur, une bonne stabilisation contre les mouvements brusques des vidéos et une bonne capture audio.

Comme tout mobile, il présente également des inconvénients, comme l’absence d’un zoom longue portée ou la possibilité limitée d’enregistrer des vidéos lors de concerts et de spectacles. Il n’y a pas si longtemps, le Xiaomi 12 Pro était en vente, vous pouvez donc l’acheter dans des magasins comme Amazon.

Xiaomi Mi 11 Pro

Le quatrième mobile Xiaomi avec le meilleur appareil photo selon DxOMark est le Xiaomi Mi 11 Pro, qui égale vraiment le Xiaomi Mi 10 Pro en notation, dont nous parlerons plus tard. Son objectif principal à l’arrière est de 50 MP, tandis qu’à côté se trouvent un ultra grand angle de 13 MP et un capteur télémacro de 5 MP avec zoom 50X. Pour les selfies et les appels vidéo, il dispose d’une caméra frontale de 20 MP.

Le meilleur score reçu par ce Xiaomi Mi 11 Pro se trouve dans la section vidéo, où il est vraiment fort. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas bon en photographie, avec lui, vous pouvez capturer des photos de haute qualité dans différentes situations. Bien qu’il soit en vente depuis longtemps, il est disponible sur AliExpress.

Xiaomi Mi 10 Pro

Enfin, parmi les 5 Xiaomi avec le meilleur appareil photo se trouve également le Xiaomi Mi 10 Pro, avec un système photographique dirigé par un appareil photo principal de 108 MP. De plus, il dispose d’un téléobjectif 10x, d’un capteur bokeh de 12 MP et d’un capteur ultra grand angle de 20 MP. Cela à l’arrière, car à l’avant il équipe un seul objectif de 20 MP.

Les tests effectués par les experts de DxOMark décrètent que ses points forts sont les performances du téléobjectif et de l’ultra grand angle, ainsi que la large capture de détails dans l’enregistrement de vidéos. En revanche, sa stabilisation vidéo n’est pas très bonne lors de l’utilisation de la caméra frontale, et les selfies ne sont pas de la qualité attendue. Malheureusement, ce Xiaomi Mi 10 Pro n’est plus en vente.

