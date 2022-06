Top 8 des applications Chromebook

Vous ne savez toujours pas quelles applications télécharger sur votre Chromebook pour tirer le meilleur parti de vos journées ? Voici quelques options pour vous permettre de commencer tout de suite.

Vous venez d’acheter votre nouvel ordinateur portable Chromebook pour travailler, étudier ou vous divertir au quotidien, et vous ne savez pas quelles applications télécharger. Si tel est votre cas, vous êtes au bon endroit.

L’App Store de Google pour les appareils avec le système d’exploitation Chrome OS est assez varié et offre une alternative pour chaque type d’utilisateur. Il vous suffit de chercher patiemment et surtout de savoir à quoi vous servira votre ordinateur.

C’est pourquoi nous avons créé une compilation des 8 applications pour Chromebook que, quel que soit le type d’utilisateur que vous êtes, vous devriez télécharger dès maintenant. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont? Nous les montrons ci-dessous.

Ce sont les meilleures applications Chromebook que vous devriez essayer

Suite Adobe Mobile

VLC

tic-tac

Polarr

Toile

Zoom

Spotify

des dossiers

Des outils de consommation multimédia, de productivité, de divertissement et de création de contenu, dans cette collection d’applications Chromebook, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre nouvel ordinateur portable.

Suite Adobe Mobile

Que vous aimiez le graphisme, la photographie, le montage vidéo ou la création de contenu, dans Adobe Suite Mobile, vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin pour le faire de manière transparente et laisser libre cours à votre créativité.

Lightroom Mobile, Photoshop Fix, Adobe Express et Rush sont quelques-uns des outils les plus puissants que vous pouvez télécharger gratuitement. Avec chacun d’eux, vos projets passeront au niveau supérieur.

VLC

Lorsqu’il s’agit de lire des fichiers vidéo localement, l’application Chrome OS native est un peu limitée. Par conséquent, avoir un lecteur complet qui vous donne un maximum de liberté est essentiel et VLC est la meilleure alternative.

Cet outil est compatible avec tout type de fichiers multimédias, vous n’aurez donc jamais de problèmes pour lire n’importe quel contenu. De plus, il offre une foule d’outils très faciles à utiliser pour une expérience unique.

tic-tac

Faites-vous partie de ceux qui oublient tout ? Avez-vous besoin d’une application Chromebook pour vous aider à vous souvenir de vos tâches afin d’améliorer votre productivité ? Alors il est temps pour vous d’essayer TickTick. L’un des meilleurs gestionnaires de tâches.

Avec une interface totalement adaptée à Chrome OS, simple, intuitive et complète, c’est votre salut pour organiser vos activités au quotidien. Créez des rappels, joignez des fichiers multimédias, planifiez votre travail, vos études ou vos journées à la maison en un seul endroit. De plus, vous pouvez le synchroniser avec d’autres appareils pour ne rien manquer.

Polarr

Vous aimez la photographie et souhaitez retoucher vos images pour leur donner une touche unique ? Si oui, Polarr est l’application dont vous avez besoin. Cet éditeur de photos puissant et complet est votre outil pour libérer votre créativité.

Vous pouvez ajouter des filtres, des effets, des textes, recadrer des images, modifier chaque paramètre de la photo et bien plus encore. Mieux encore, vous pouvez le faire entièrement en ligne de manière simple et rapide. C’est de loin l’une des meilleures options.

Toile

Nous savons que les appareils Chrome OS ne sont pas spécifiquement conçus pour la conception graphique, mais cela ne signifie pas qu’il est impossible de les utiliser à cette fin. C’est pourquoi Canva est cette application Chromebook qui vous offre un monde d’opportunités et, surtout, en ligne.

C’est un outil très complet qui vous permet de créer des publications pour les réseaux sociaux, des présentations en ligne, des cartes, des brochures et bien plus encore, totalement gratuites. Vous pouvez compter sur ses milliers de modèles ou créer vos propres conceptions sans problème grâce à son interface intuitive qui ne nécessite aucune connaissance préalable en conception.

Zoom

Le télétravail et l’enseignement à distance restent aujourd’hui une alternative très efficace, c’est pourquoi les visioconférences et les cours en ligne sont de plus en plus populaires. C’est pourquoi Zoom est l’outil parfait pour les appels vidéo de groupe de haute qualité.

Avec une capacité allant jusqu’à 250 personnes par appel vidéo, la possibilité de partager des écrans, d’envoyer des fichiers et avec son propre système de messagerie instantanée, c’est l’une des meilleures options aujourd’hui pour les groupes de travail et les études.

Spotify

Si vous faites partie de ces personnes qui ont besoin de musique pour se concentrer sur leurs activités quotidiennes, Spotify sera votre allié préféré. La première plate-forme de musique en streaming au monde met à votre disposition des millions de chansons et de podcasts pour que vous puissiez en profiter pleinement.

Créez vos propres playlists, sélectionnez votre artiste, album, genre ou chanson préféré, jouez ce que vous aimez le plus et rythmez vos journées. Téléchargez vos chansons préférées, écoutez-les hors ligne et partagez vos goûts musicaux avec d’autres utilisateurs.

Fichiers Google

La dernière des applications pour Chromebook que nous souhaitons recommander est Google Files, un gestionnaire de fichiers puissant et complet qui vous aidera à gérer vos documents, photos, vidéos, musique et plus encore sur votre ordinateur de manière simple et confortable.

De plus, il dispose d’une excellente fonction qui vous aide à désinstaller les applications dont vous ne voulez pas sur votre ordinateur et, surtout, à éliminer tous ces fichiers indésirables, le cache et les éléments dont vous n’avez pas besoin et qui occupent inutilement de l’espace sur ton ordinateur.

Maintenant que vous connaissez toutes ces applications incroyables pour votre Chromebook, vous pouvez augmenter votre productivité, libérer votre créativité et tirer le meilleur parti de votre nouvel ordinateur. Dites-nous, connaissez-vous d’autres applications incontournables ? Faites-nous savoir ce qu’ils sont dans les commentaires!

