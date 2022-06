Bill Gates révèle quel mobile il utilise et non, ce n’est ni Microsoft ni Apple

Le fondateur de Microsoft avait précédemment confirmé qu’il utilisait Android dans sa vie de tous les jours, même si maintenant il a enfin révélé de quel mobile il dispose… Un Samsung Galaxy Z Fold3 !

Bill Gates avait déjà parlé de ses smartphones, et la vérité est que le fondateur de Microsoft ne semble pas beaucoup aimer le Surface Duo, comme le Lumia et le reste des appareils des divisions matérielles de Redmond ne l’ont pas fait dans le passé, ce qui depuis ce vieux Windows Mobile ne sont jamais revenus à l’avant-garde de l’industrie mobile.

La vérité est que maintenant celui qui brille le plus dans les smartphones est Samsung, et si nous avons aussi la prémisse que Gates avait déjà déclaré qu’il utilisait un mobile Android, eh bien, blanc et dans une bouteille pour penser que c’est un Galaxy , un extrême qui n’avait pas été confirmé à ce jour mais qui était bien vrai.

Et c’est que comme les confrères d’Android Police l’ont publié il y a quelques jours, le fondateur de Microsoft utilise au quotidien un smartphone pliable de Samsung, plus précisément le Galaxy Z Fold3 qui, selon les mots de Bill Gates lui-même, lui permet de réduire la charge d’appareils qui ne transporte généralement que le téléphone et un ordinateur portable.

C’est peut-être parce qu’un pliable aide à réduire la charge des appareils, comme le dit Bill Gates, ou aussi parce que Samsung et Microsoft s’entendent mieux que jamais, mais la vérité est que le créateur de Windows utilise un Samsung Galaxy Z Fold3 comme smartphone. .

Le fondateur de Microsoft utilise Android et voici ses raisons

Il peut y avoir de nombreuses conditions pour le choix du Galaxy Z Fold3 comme mobile de chevet d’un cadre du niveau de Bill Gates, même si la réalité nous dit que les coïncidences n’existent pas et que cette décision n’est pas surprenante, surtout compte tenu de la bonne harmonie entre Samsung et Microsoft, ainsi que les accords signés entre les deux sociétés et qui permettent aux applications les plus importantes du géant de Redmond -Office through- d’arriver préinstallées dans le Samsung Galaxy le plus puissant.

Mais pas seulement cela, et grâce à ces collaborations entre les Sud-Coréens et la firme de Seattle, nous avons également la meilleure expérience de continuité entre Windows et tout autre smartphone du Galaxy, avec des fonctions améliorées dans les suites logicielles Phone Link qui permettent même à Windows aux utilisateurs d’exécuter des applications Android ou de revoir le contenu multimédia de leurs smartphones sur l’ordinateur sans complications majeures, en pouvant même accéder au presse-papiers de manière bidirectionnelle.

De plus, c’est que le Surface Duo n’est pas bien fait, car malgré avoir deux écrans reliés par une charnière, son expérience de continuité est assez différente du Galaxy Z Fold3 utilisant son grand écran déplié, tout cela ajouté au fait que le matériel et la batterie du smartphone de Microsoft ne répondent pas comme il se doit au regard de son prix.

Lors de cette réunion Ask Me Anything sur Reddit, il a été déclaré que le Galaxy Z Fold3 est probablement le meilleur téléphone pliable de type livre que nous pouvons acheter sur les marchés internationaux, car des options telles que Xiaomi ou OPPO ne sont disponibles qu’en Chine, donc ce n’est pas une surprise que Bill Gates veut être à la pointe de l’industrie avec un smartphone qui fonctionne à merveille avec Windows.

2,5 millions d’unités vendues d’un smartphone très cher comme le Galaxy Z Fold3 ne peuvent pas se tromper !

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

