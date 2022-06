C’est la meilleure alternative à Google Traduction

Deepl est le meilleur traducteur que nous ayons testé sur Android.

Vous avez sûrement déjà visité une page Web étrangère, vous avez reçu un message dans une autre langue ou vous avez simplement recherché le sens d’un mot ou d’une phrase dans une autre langue et pour effectuer toutes ces tâches, vous avez probablement utilisé Google Translate , car l’application du géant américain est l’une des plus complètes et utilisées au monde.

Mais, vous avez peut-être remarqué que, malgré sa popularité, Google Translate n’est pas toujours aussi fiable qu’il devrait l’être, car il n’analyse pas avec précision le contexte des mots ou des phrases à traduire, ce que fait Deepl, une application de traduction qui , sans aucun doute, est la meilleure alternative à Google Translate.

Avec Deepl, vous ferez passer vos traductions au niveau supérieur

Après l’avoir utilisé pendant plusieurs mois avec un seul traducteur mobile, nous pouvons affirmer que Deepl est la meilleure application de traduction que nous ayons testée sur Android et, par conséquent, la meilleure alternative au célèbre Google Traduction.

L’application Deepl est très facile à utiliser, car pour traduire un texte qui est dans une autre langue, il suffit de l’écrire ou de le coller en haut de l’application. Une fois cela fait, Deepl détectera automatiquement la langue et vous permettra de la traduire dans un total de 26 langues, dont l’espagnol.

De plus, au fur et à mesure que vous écrivez le texte, sa traduction s’affiche en bas et une fois la traduction terminée, vous pouvez la copier, la partager ou l’enregistrer dans l’application en cliquant sur les trois icônes qui apparaissent sur le côté droit. Vous pouvez accéder à toutes les traductions que vous enregistrez en cliquant sur l’onglet Enregistré au bas de l’application.

L’un des grands avantages de Deepl par rapport à Google Translate est que lorsque vous traduisez des phrases ou des expressions courtes, un troisième bloc s’affiche en bas de l’application avec plusieurs traductions alternatives de celles-ci, ce qui est vraiment pratique pour comprendre certaines expressions dans certains contextes .

Deepl dispose également d’un système de reconnaissance optique de caractères (OCR), grâce auquel vous pouvez traduire un texte simplement en le prenant en photo. Ainsi, si vous appuyez sur l’icône de l’appareil photo qui apparaît en bas du premier bloc de l’application et que vous prenez une photo du texte que vous souhaitez traduire, Deepl détectera automatiquement la langue d’origine et la traduira dans la langue que vous avez sélectionnée.

Mais ce n’est pas tout, car Deepl traduit non seulement un texte pour vous, mais vous permet également d’écouter la traduction à haute voix afin que vous puissiez améliorer votre prononciation de cette langue.

Pour utiliser cette fonction, il vous suffit d’appuyer sur l’icône du haut-parleur qui se trouve dans l’une des deux cases de l’application, à la fois dans le texte original et dans le texte traduit, et vous commencerez immédiatement à écouter la traduction via les haut-parleurs de votre mobile, pouvant l’arrêter à tout moment en cliquant sur l’icône précédente.

Enfin, avec Deppl, vous pourrez également traduire du texte à partir d’autres applications que vous avez installées sur votre smartphone, et pour cela, vous n’aurez qu’à effectuer ces étapes simples :

Sélectionnez le texte que vous souhaitez traduire dans l’autre application

Cliquez sur le bouton de menu avec une icône de trois points verticaux

Cliquez sur l’option Deepl

Une fois cela fait, vous verrez le texte original, la traduction initiale et les traductions alternatives dans l’application Deepl.

Deepl est une application gratuite qui compte déjà plus d’un million de téléchargements et une note de 4,7 sur 5 dans le Play Store. Si vous voulez essayer ce magnifique traducteur sur votre mobile, vous pouvez le télécharger directement à partir du lien ci-dessous.

