Ce haut de gamme bon marché est l’un des meilleurs achats si vous recherchez la puissance et la vitesse

Le mobile OnePlus est toujours une excellente option au milieu de 2022, un mobile puissant et complet.

Le OnePlus 9 est à votre portée pour 530 euros si vous profitez de cette offre Amazon. Le terminal chinois arrive avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous le prenez avec une remise de 179 euros, ce n’est pas une offre qui se voit tous les jours.

Un certain temps s’est écoulé depuis sa sortie, mais le mobile OnePlus reste un achat spectaculaire. Il offre un beau design, un écran de premier ordre et un processeur d’une force brute enviable. C’est un smartphone complet qui offre une expérience différentielle.

De plus, avec Amazon, vous bénéficierez d’une livraison rapide, gratuite et avec toutes les garanties. Il n’y aura rien à craindre, vous serez sans tracas.

Achetez le mobile OnePlus à prix réduit

Le OnePlus 9 est livré avec un joli design aux bords arrondis, avec un verre mat à l’arrière qui lui va vraiment bien. Sur sa face avant, une dalle Fluid AMOLED de 6,55 pouces, résolution Full HD+ et rafraîchissement 120 Hz. C’est un écran de premier niveau, il peut être le meilleur endroit pour profiter de jeux, de séries et de films.

Jeux? Applications lourdes ? Peu importe, ce OnePlus 9 arrive avec le Qualcomm Snapdragon 888, un processeur extrêmement puissant qui peut tout déplacer sans difficulté. Dans cette offre, vous pouvez le trouver avec 8 Go de RAM, plus que suffisant pour que vous en exigiez le maximum. Il dispose également de 128 Go de stockage pour que vous n’ayez pas de problèmes d’espace.

Qualcomm Snapdragon 888

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED fluide Full HD + 120 Hz de 6,55″

3 caméras arrière

Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 65 W

Curseur d’alerte, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC

L’appareil chinois est livré avec 3 capteurs à l’arrière avec lesquels vous pouvez prendre de bonnes photos. On retrouve un appareil photo principal de 48 mégapixels, un grand angle de 50 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour le noir et blanc. Dans le trou à l’avant, un capteur de 16 mégapixels fabriqué par Sony.

La batterie de ce OnePlus atteint 4 500 mAh et est livrée avec une charge rapide de 65W. L’appareil chinois dispose également d’une connectivité 5G et NFC. Grâce à cette dernière technologie, vous pouvez payer avec votre mobile ainsi que des applications telles que Google Pay, et également transférer des fichiers facilement.

Que pouvons-nous dire d’autre ? Vous avez la possibilité d’obtenir un appareil extrêmement complet, un appareil haut de gamme dont le prix a baissé. Il est capable d’offrir une expérience exceptionnelle, il vous accompagnera pendant de nombreuses années et est un vrai bonheur.

