Google Chrome est-il lent pour vous ? Ainsi, vous pouvez savoir quels onglets sont "petando"

Google Chrome a son propre gestionnaire de tâches avec lequel vous pouvez savoir quels onglets le rendent si lent. Nous vous apprenons à l’utiliser.

Chez Netcost-security.fr nous vous avons parlé de nombreuses astuces et fonctions moins connues de Google Chrome, mais nous n’avions pas encore parlé de son gestionnaire de tâches. Oui, le navigateur Web de Google a son propre gestionnaire de tâches afin que vous puissiez voir tous les onglets que vous avez ouverts et ceux qui « plantent », c’est-à-dire qu’ils consomment tellement de ressources qu’ils ralentissent le fonctionnement de Chrome.

Si vous utilisez fréquemment un ordinateur Windows, vous saurez exactement ce qu’est ce gestionnaire de tâches. Par exemple, vous saurez qu’il est non seulement utile de savoir quelles applications ne fonctionnent pas correctement, mais également de terminer le processus rapidement et que tout fonctionne à nouveau normalement. Voici comment ouvrir et utiliser le gestionnaire de tâches de Google Chrome.

Comment ouvrir et utiliser le gestionnaire de tâches de Google Chrome

Le gestionnaire de tâches Windows est l’outil que nous utilisons pour connaître tous les services que nous avons ouverts et, aussi, pour les terminer rapidement. Nous pouvons donner le même usage à l’administrateur de Google Chrome, car il est possible qu’à plus d’une occasion vous soyez pris car il y a un onglet qui ne fonctionne pas correctement.

Pour utiliser cette fonction du navigateur, vous devez l’utiliser à partir d’un ordinateur Windows ou Mac. Une fois le programme ouvert, vous devez suivre la procédure suivante :

Cliquez sur le bouton des trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, passez votre souris sur « Plus d’outils » pour révéler de nouvelles fonctionnalités. Cliquez sur « Gestionnaire des tâches ».

C’est ainsi qu’il est facile et rapide d’ouvrir le gestionnaire de tâches de Google Chrome. Cela peut être encore plus simple si vous utilisez l’accès direct, c’est-à-dire en appuyant simultanément sur les touches Shift + Esc. Une fois que vous l’avez devant vous, vous pouvez agrandir la fenêtre pour voir les informations plus clairement.

Ce que vous verrez, ce seront tous les processus actifs de Google Chrome en temps réel, à la fois les onglets et les extensions. À côté, vous pouvez voir combien de RAM et de ressources chacun d’eux consomme. Si vous souhaitez rendre l’affichage encore plus clair, vous pouvez cliquer sur l’onglet « Utilisation de la mémoire » pour trier les tâches ouvertes de la plus exigeante à la moins exigeante.

Si l’un de ces onglets ou services ralentit l’exécution de Google Chrome, vous pouvez le fermer directement à partir du gestionnaire de tâches. De cette façon, vous évitez d’avoir à fermer complètement le navigateur et de perdre les autres onglets que vous aviez ouverts. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le nom de la tâche en question et de cliquer sur « Terminer le processus ».

D’autre part, si vous ne savez pas à quel point une extension que vous avez installée est exigeante, le gestionnaire de tâches peut vous aider à le découvrir. En bref, c’est un outil très utile qui n’est pas souvent utilisé par pure ignorance.

