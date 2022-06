Combien est trop rapide pour recharger vos smartphones ? 5 minutes?

KALINCO Montre Connectée Hommes Femmes Montre Sport Podometre Moniteur de Sommeil/Fréquence CardiaqueTension artérielle SpO2 Smartwatch Montre Intelligente Bracelet Connecté pour Android iOS

【Moniteur de la Santé】Faire toujours attention à votre santé physique et mentale, le capteur de mouvement haute performance intégré surveille et détecte automatiquement votre fréquence cardiaque en temps réel, pression artérielle, l'oxygène sanguin et votre sommeil. Il est à noter que les données ne sont utilisées qu'à des fins de référence. 【7 Modes sport & GPS Partagé】Disposer de 7 modes sportifs (marche, course, vélo, saut, badminton, basket-ball, football).Connectez-vous au GPS de votre smartphone, elle peut aussi suivre vos activités comme les pas, les calories, la distance et les minutes actives quotidiennes, vous permettant de vous entraîner de manière plus scientifique. 【Notification Intelligente】 Recever des notifications appel, SMS, Facebook, Twitter, et apps smartphone lorsque votre téléphone est à proximité. Le smartwatch peut afficher le nom de l'appelant ou le numéro. Relevez votre poignet, l'écran s'allume automatiquement si bien que vous pourriez vérifier le message entrant. 【Personnaliser et 1.4 Pouce】Bracelet milanais unique, simple et élégant, matériau en acier inoxydable, léger et texturé,choisir différents styles de sangles,vous offrant une meilleure expérience de port. Prendre en charge de fond d'écran personnalisé, vous pouvez télécharger une photo préféré et définir. Paramètres personnalisés et grand écran de 1.4 pouces et de haute qualité, est le meilleur choix pour les cadeaux au père et au petit ami. 【Compatibilité Large】L'application HeroBandiii est compatible avec smartphones Android 4.4 ou iOS 9.0 ou supérieur, Bluetooth 4.0. Nous offrons une garantie d’un an, pour tout problème, n’hésitez pas à nous contacter dans un premier temps, nous ferons de notre mieux pour vous aider.