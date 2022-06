Une grande partie de tous les mobiles bon marché dans le monde ont une grave vulnérabilité

Vous avez un mobile avec un processeur Unisoc ? Ce groupe de chercheurs a découvert une grave faille de sécurité qui affecte des milliers de mobiles bon marché.

De plus en plus de marques de mobiles misent sur les processeurs fabriqués par Unisoc pour donner vie à leurs mobiles moins chers. À tel point qu’à la fin de 2021, elle était déjà la quatrième plus grande entreprise de fabrication de puces, derrière MediaTek, Qualcomm et Apple, avec une part de marché mondiale de 11 %.

Eh bien, il a été découvert que, depuis un certain temps déjà, le firmware des processeurs Unisoc contient une grave vulnérabilité qui affecte désormais un nombre important de mobiles bon marché à travers le monde.

Les experts de Check Point Research ont été chargés de découvrir cette faille de sécurité, qui permettrait aux attaquants de trouver un moyen de mener des attaques à distance, voire de bloquer complètement la communication de l’appareil.

Les téléphones portables avec processeur Unisoc contiennent une vulnérabilité importante

Les chercheurs ont découvert que la vulnérabilité affecte le firmware du modem présent dans les puces Unisoc avec 4G et 5G, et a été classée comme « critique » en raison de sa grande gravité, car il est possible de bloquer complètement les communications des appareils infectés par un éventuelle attaque de virus.

Il a été détecté pour la première fois sur un Motorola moto G20 avec un processeur Unisoc T700. Cependant, ce ne serait pas le seul modèle concerné : d’autres terminaux, tant de Motorola que d’autres sociétés, équipent également les plates-formes mobiles concernées par la vulnérabilité.

Check Point a informé Unisoc du bug début mai, et la société l’a reconnu avant de publier un correctif visant à corriger l’écart.

Il a été confirmé que la solution au bug sera incluse avec le prochain correctif de sécurité Android, mais il ne faut pas oublier que nous parlons de processeurs destinés aux mobiles bon marché, qui dans la plupart des cas ne reçoivent généralement pas fréquemment de mises à jour pour introduire le derniers correctifs de sécurité.

C’est pourquoi, très probablement, une partie importante des appareils concernés auront la vulnérabilité active pendant une longue période, voire indéfiniment.

Rubriques connexes : Mobiles