Vous pouvez maintenant télécharger les fonds d’écran de l’édition exclusive realme GT 3 Neo Naruto

Personnalisez votre mobile Android avec les fonds d’écran originaux de realme GT Neo 3 Naruto Edition.

Il y a une semaine, realme a présenté le realme GT 3 Neo Naruto Edition dans son pays natal, une version exclusive du récent GT Neo 3 avec un design inspiré de l’anime populaire.

Très probablement, ce terminal exclusif ne quitte pas le pays asiatique et, par conséquent, vous ne pouvez pas l’acheter, mais ce que vous pouvez faire, c’est personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile Android avec ses fonds d’écran originaux.

Ces fonds d’écran ont été obtenus par les populaires développeurs XDA et il est maintenant possible de les télécharger entièrement gratuitement et en haute qualité.

Téléchargez ici les fonds d’écran realme GT 3 Neo Naruto Edition

Cette collection de fonds d’écran realme GT 3 Neo Naruto Edition est composée de quatre fonds d’écran, trois d’entre eux sont totalement originaux et ont été créés pour cette version limitée du smartphone de la firme chinoise et le quatrième est une version agrandie de l’un des trois autres. Dans les quatre, nous pouvons voir le protagoniste de l’anime, Naruto, avec son costume orange classique avec des détails gris et noirs, c’est précisément ce que la firme chinoise a inspiré pour la conception du realme GT 3 Neo Naruto Edition.

Ensuite, nous vous laissons une galerie avec tous les fonds d’écran realme GT 3 Neo Naruto Edition, mais si vous souhaitez les télécharger en qualité maximale, vous pouvez le faire à partir du lien vers Google Drive que nous vous laissons à la fin de cet article.

Ces 4 fonds d’écran ont une taille de 2400 x 1080 pixels, ce qui sera parfait sur n’importe quel terminal avec un écran de résolution Full HD+.

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas fan de l’anime populaire ou si vous n’aimez pas ces fonds d’écran, nous vous recommandons de jeter un œil à notre collection des meilleurs fonds d’écran mobiles, dans laquelle vous trouverez une grande variété de fonds d’écran dans haute qualité.

Sujets apparentés : Fonds d’écran