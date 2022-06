Les meilleurs téléphones Xiaomi compatibles avec les réseaux 5G [Actualizado 2022]

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G que vous pouvez acheter en 2022. Nous vous parlerons de leurs principales caractéristiques et pourquoi ils en valent la peine.

La connectivité 5G devient de plus en plus courante dans les téléphones mobiles qui arrivent sur le marché, et pas seulement dans ceux dont les prix sont plus élevés. L’une des marques qui parie le plus sur cette fonctionnalité est Xiaomi, et comme nous savons qu’il s’agit de l’un de vos fabricants préférés, dans ce guide d’achat, nous vous laissons les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G que vous pourrez acheter en 2022.

Il n’y a pas quelques modèles 5G actuellement dans le catalogue de la firme chinoise, nous avons donc décidé de ne sélectionner que ceux qui offrent les meilleures fonctionnalités à l’utilisateur. Si Xiaomi n’est pas vraiment votre marque préférée, vous savez déjà que vous pouvez également consulter les meilleurs mobiles 5G du marché sans distinction de fabricant.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G

Les réseaux 5G sont là pour rester, offrant des vitesses de connexion plus élevées comme principale avancée. L’un des fabricants qui a opté pour cette connectivité est Xiaomi, qui a plusieurs modèles 5G dans son catalogue. Nous l’avons analysé en profondeur pour vous recommander les meilleurs, en sélectionnant des options de prix différents afin que vous puissiez obtenir un mobile 5G quel que soit votre budget.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

L’un des meilleurs modèles Xiaomi 5G est ce Xiaomi Mi 11 Lite 5G, qui se démarque pour de nombreuses raisons. Parmi eux se trouve son design, car ce smartphone est l’un des plus fins et des plus légers du marché, avec une épaisseur de 6,81 millimètres et un poids de seulement 157 grammes. Son écran AMOLED de 6,55 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 Hz est de bonne qualité, il a tout ce dont on a besoin.

Sous le châssis de ce terminal fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 780G, qui garantit de bonnes performances même lors de la lecture de jeux avancés. Le système d’exploitation d’usine de ce Mi 11 Lite 5G est Android 11 avec MIUI 12, bien qu’il dispose déjà d’une mise à jour vers Android 12 en version bêta interne. Le capteur d’empreintes digitales est situé sur le côté, dans le bouton marche/arrêt.

Le Mi 11 Lite 5G fait un bon travail de prise de vue, notamment grâce à son appareil photo principal de 64 MP. De plus, il monte une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W. Le smartphone est proposé au prix de 369,99 euros dans sa version 6 Go + 128 Go, et est déjà disponible pour bien moins cher dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et le site Xiaomi.

Xiaomi 12 Pro

Le Xiaomi 12 Pro est un magnifique smartphone haut de gamme qui brille de sa propre lumière dans le catalogue Xiaomi. Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui, en plus de lui donner une connectivité 5G, lui donne une puissance extrême pour effectuer toutes les tâches dont l’utilisateur a besoin, même les plus exigeantes.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Xiaomi 12 Pro, il équipe le meilleur écran que nous ayons vu jusqu’à présent sur un mobile Xiaomi. Il s’agit d’un panneau AMOLED de 6,73 pouces, d’une résolution Quad HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui abrite également le lecteur d’empreintes digitales. Si nous le retournons, à l’arrière, nous trouvons trois caméras dirigées par un capteur principal de 50 MP.

Les meilleurs téléphones 5G du marché que vous pouvez acheter dès maintenant

Dans la batterie, nous trouvons l’une des caractéristiques les plus remarquables de ce Xiaomi 12 Pro, et nous ne parlons pas de la capacité de 4 600 mAh. La chose la plus impressionnante est qu’il prend en charge une charge rapide de 120 W, avec le chargeur inclus dans la boîte, de sorte que le processus de charge ne dure que 17 minutes si nous le chargeons lorsqu’il est éteint. De plus, il est compatible avec la charge sans fil 50W si nous utilisons le chargeur sans fil Xiaomi.

Le Xiaomi 12 Pro est disponible en version 8 Go + 256 Go pour 999,99 euros. Si vous souhaitez plus de mémoire, vous pouvez opter pour le modèle 12 Go + 256 Go, avec un prix public conseillé de 1 099,99 euros. Bien sûr, les prix des deux modèles baissent déjà dans des magasins comme Amazon.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Parmi les meilleurs modèles Xiaomi avec 5G figure le Redmi Note 11 Pro+ 5G, propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 920. Il s’agit d’un terminal milieu de gamme qui promet de très bonnes performances au quotidien. De plus, il a déjà reçu la mise à jour vers Android 12.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz méritent également une mention spéciale.Son module photo n’est pas en reste, puisqu’il est mené par un appareil photo principal de 108 MP. La caméra frontale de 16 MP est située sur l’écran lui-même.

La batterie de ce Redmi Note 11 Pro+ 5G a une capacité de 4 500 mAh, l’autonomie jour est garantie. Cependant, la meilleure chose est qu’il est compatible avec une charge rapide brutale de 120W. Ce mobile a un prix public conseillé de 399,99 euros en version 6 Go + 128 Go, tandis que la version 8 Go + 256 Go monte à 449,99 euros. Cependant, tous les modèles baissent régulièrement de prix dans des magasins comme Amazon et le site Web de Xiaomi.

Xiaomi 11T Pro 5G

Une position plus que méritée sur cette liste a le Xiaomi 11T Pro 5G, avec une fiche technique qui conserve plusieurs perles. L’un d’eux est l’écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, c’est un panneau qui a fière allure. Bien qu’il s’agisse d’un téléphone haut de gamme, le lecteur d’empreintes digitales est sur le côté.

Le processeur du 11T Pro 5G est le Qualcomm Snapdragon 888, ce qui en fait une vraie bête capable de tout gérer. Bien entendu, ce mobile est compatible avec les réseaux 5G. Comme si cela ne suffisait pas, le smartphone monte une triple caméra arrière avec un objectif principal de 108 MP qui capture des photos d’excellente qualité.

La fiche technique est complétée par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide brutale de 120W. Si le téléphone est éteint, il ne faut qu’un quart d’heure pour se recharger complètement. Le Xiaomi 11T Pro 5G est au prix de 649,99 euros dans la version 8 Go + 128 Go, tandis que la version 8 Go + 256 Go monte à 699,99 euros. Il est en vente dans les magasins en ligne les plus populaires, tels qu’Amazon, El Corte Inglés et, bien sûr, le magasin Xiaomi.

PETITE F4 GT

On ne peut pas oublier le POCO F4 GT qui offre l’un des rapports qualité-prix les plus intéressants du marché aujourd’hui. Derrière cet aspect « gaming » se cache un terminal performant dans toutes les sections. Le premier d’entre eux est l’écran AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+, 120 Hz et un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 480 Hz. De manière générale, c’est un très bon écran, comme nous vous le faisions savoir dans le test du POCO F4 GT .

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 est le processeur de ce terminal et, la vérité est que les performances sont brillantes. Il n’y a aucune tâche que vous ne pouvez pas faire avec le POCO F4 GT, même en jouant au plus haut niveau. Soit dit en passant, son système d’exploitation est MIUI 13 basé sur Android 12. Si ce qui vous inquiète, c’est la photographie, son appareil photo principal de 64 MP offre des résultats corrects.

La batterie est une autre section dans laquelle ce modèle brille. Avec sa capacité de 4 700 mAh, il peut atteindre la journée d’utilisation sans problème et, le plus impressionnant, il se recharge en quelques minutes grâce à la charge rapide de 120 W. Le chargeur est livré dans la boîte de vente au détail, vous n’avez pas à l’acheter séparément. En parlant d’achat, ce POCO F4 GT est en vente sur Amazon et PcComponentes.

Xiaomi Redmi Remarque 11S 5G

Si vous voulez un bon mobile Xiaomi avec 5G, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, une bonne option est le Xiaomi Redmi Note 11S 5G. Il s’agit d’un joli terminal qui vous donne le choix entre trois tons différents : Midnight Black, Star Blue et Twilight Blue. Quant à l’avant, il est équipé d’un bon écran AMOLED de 6,6 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour que les images soient fluides.

Le processeur qui lui donne vie est le MediaTek Dimensity 810 qui, comme vous pouvez l’imaginer, intègre un modem 5G. Grâce à cette puce, le Redmi Note 11S 5G peut bien gérer les tâches quotidiennes. Trois appareils photo à l’arrière s’occupent des photos et des vidéos : 50 MP principal, 8 MP ultra grand angle et un macro 2 MP. La face avant, située dans le trou de l’écran, fait 13 MP.

Ce Redmi Note 11S 5G est particulièrement fort en autonomie, puisque sa batterie de 5 000 mAh promet plus d’une journée d’autonomie. Il est compatible avec une charge rapide de 33 W, il sera donc chargé en un peu plus d’une heure. Vous pouvez acheter le Redmi Note 11S dans différentes configurations de mémoire sur Amazon.

