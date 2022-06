Les écouteurs de studio pliables haut de gamme chutent de plus de 50 %

AKG a toujours été un leader dans le domaine du son studio.

Dans le domaine des casques de studio, certaines entreprises se sont toujours démarquées des autres. AKG by Harman est un fabricant qui a toujours jugé bon de fournir une grande qualité sonore et une grande durabilité dans tous ses écouteurs, et aujourd’hui l’AKG K175 peut être le vôtre pour 61 euros (RRP 136 euros).

Ce sont des écouteurs filaires, vous pouvez donc profiter du son tel qu’il a été enregistré en studio. Grâce au câble interchangeable, vous pouvez utiliser celui qui vous convient le mieux, en longueur ou en qualité. Ils sont spécialement conçus pour les DJ, l’enregistrement en studio, la batterie et, surtout, pour profiter du meilleur son sur votre mobile ou n’importe quel appareil. À l’ère du sans fil, c’est toujours une bonne idée d’acheter des écouteurs filaires.

Achetez l’AKG K175 pour 61 euros (PVC 136 euros)

Lorsque vous achetez AKG, vous achetez une qualité sonore avec prestige. Ils ont des haut-parleurs de 40 mm, ils couvrent donc toute l’oreille. Le câble fourni mesure 5 mètres de long. Ils ont un poids de 250 grammes, ils sont très confortables et pliables pour être transportés où vous voulez en toute simplicité. Ils sont fabriqués en acier inoxydable très résistant, de sorte que les années ne passeront pas pour eux. Les coussinets sont interchangeables, au cas où ils se détérioreraient à l’usage.

Ce sont des écouteurs de type fermé, cela signifie que le son est piégé entre le casque et vos oreilles, il ne sortira pas facilement. C’est ainsi que sont fabriqués ceux destinés à un studio d’enregistrement, où toutes les nuances encapsulées doivent être entendues pour apporter des modifications à une chanson.

Sur un plan plus technique, on a affaire à des casques dont la réponse en fréquence va de 18 à 26 000 Hz, ils ont une impédance de 32 ohms donc ils conviennent à tout appareil de lecture et leur sensibilité atteint 114 dB. Les basses que vous entendrez ici sont profondes et percutantes, vous n’avez jamais rien entendu de tel.

Si vous souhaitez écouter la musique telle qu’elle a été créée, n’hésitez plus et procurez-vous ce casque AKG qui vous appartient pour seulement 61 euros. Obtenez de la musique au format FLAC (sans perte) et profitez de toutes les nuances de la production musicale dans le confort de votre canapé.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.