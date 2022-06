6 nouveautés qui arriveront très bientôt sur votre Android

Android se prépare à recevoir des nouvelles intéressantes tout au long de cet été. C’est tout ce qui va arriver de nouveau.

Google a annoncé l’arrivée d’un nouvel ensemble de fonctionnalités destinées aux appareils Android du monde entier. Les nouvelles fonctionnalités arriveront au cours des prochaines semaines et visent à améliorer la communication entre les utilisateurs, ainsi qu’à continuer d’ajouter des fonctions permettant de mieux faire fonctionner nos différents appareils entre eux.

Contrairement à ce qui se passe avec les mises à jour de type « Feature Drops » pour le Pixel, ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour tous les types d’appareils, et pas seulement pour ceux d’une marque spécifique.

Des stickers avec des messages personnalisés, des améliorations d’accessibilité et d’autres nouvelles fonctionnalités à venir sur Android cet été

Les deux premières nouveautés arrivent directement sur Gboard, l’application clavier de Google. Tout d’abord, Google a ajouté la possibilité de générer des stickers personnalisés avec des messages. Cette fonction, disponible à l’origine sur les appareils de la famille Pixel, vous permet de créer automatiquement des stickers avec le texte qui a été écrit. Dans un premier temps, il ne sera disponible qu’en anglais.

La seconde nouveauté de Gboard consiste en l’arrivée de nouveaux stickers commémoratifs du mois de la Pride à Emoji Kitchen, la fonction clavier qui permet de fusionner des emojis pour en créer de nouveaux. De nouveaux stickers d’été ont également été ajoutés, disponibles pour être générés par la combinaison d’emojis existants.

L’accessibilité est un autre aspect sur lequel Google a mis l’accent avec cette mise à jour, en introduisant des améliorations à la fonction d’amplification du son visant à alerter l’utilisateur des sons importants qui se produisent autour. Désormais, cette fonction améliorera la réduction du bruit de fond et offrira une détection sonore plus précise et plus rapide. De plus, son interface a été mise à jour pour être plus conviviale.

Lookout, l’application de vision assistée de Google, a également été améliorée avec un nouveau mode Image, qui utilise les dernières avancées du modèle d’apprentissage automatique de Google pour comprendre les images, il est possible d’écouter une transcription d’une image en l’ouvrant simplement dans n’importe quelle application mobile.

Il a également été possible pour l’application de fonctionner sans avoir besoin d’une connexion Internet.

De cette façon, si par exemple un élément coûte 5 euros, mais que vous n’avez que suffisamment de points pour en couvrir la moitié, vous pouvez payer les 2,5 euros restants avec de l’argent réel et échanger vos points pour débloquer l’élément.

Chacune des différentes fonctions arrivera au fil des jours à tous les utilisateurs d’Android avec des appareils compatibles.

Rubriques connexes : Android