WhatsApp vous permettra de récupérer les messages supprimés par erreur

WhatsApp prépare enfin l’une des fonctions les plus attendues : vous pourrez récupérer les messages que vous avez supprimés dans un chat.

Si vous avez déjà regretté d’avoir supprimé un message que vous aviez envoyé via WhatsApp, j’ai très peur que la nouvelle fonctionnalité qui est sur le point d’arriver dans l’application de messagerie ne vous arrange la journée.

Et c’est que, comme ils l’ont découvert dans WABetaInfo, WhatsApp va introduire l’option de récupérer les messages supprimés, tant qu’un court laps de temps s’est écoulé depuis la suppression du message.

Le bouton « annuler » vous permettra de récupérer les messages supprimés

D’après ce que nous avons pu découvrir, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android –version 2.22.13.5– cache déjà la fonction de récupération des messages supprimés. Pour l’instant, il n’est pas disponible pour les utilisateurs et doit être activé en modifiant le code de l’application. Pourtant, tout semble indiquer que son arrivée est très proche.

Une fois disponible, l’option apparaîtra lors de la suppression d’un message. Une invite en bas de l’écran – un type d’invite connu dans le monde du développement Android sous le nom de « Snackbar » – affichera un bouton « annuler », permettant de récupérer le message.

La notification durera quelques secondes, vous devrez donc être rapide si vous souhaitez récupérer le message et éviter qu’il ne disparaisse à jamais. N’oubliez pas non plus que cette fonction ne sera disponible que pour les messages supprimés uniquement pour nous. En cas de suppression d’un message pour tous les membres du chat, il n’y aura aucun moyen de le récupérer… sauf si vous recourez à d’autres méthodes pour récupérer les messages supprimés.

La fonctionnalité est toujours en développement et devrait arriver dans l’application avec une future mise à jour. Pour cette raison, il est recommandé de maintenir WhatsApp à jour avec la dernière version disponible, afin de ne pas manquer cela ou l’une des autres nouvelles fonctionnalités qui sont en route vers l’application.

