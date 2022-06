50 pouces, 4K et Android TV : le nouveau pari de Nokia arrive au rabais

La firme finlandaise s’est lancée sur le terrain des téléviseurs intelligents du bon pied.

Nous connaissons très bien Nokia pour son travail dans le domaine de la communication, mais sa facette de fabricant de téléviseurs nous était totalement inconnue et étrangère. Depuis l’année dernière, il s’est pleinement impliqué dans ce domaine dominé par LG, Samsung et Xiaomi, et aujourd’hui l’un de ses téléviseurs les plus appréciés baisse son prix à 359,99 euros (RRP 539,90 euros). Sur le site du constructeur il coûte 539,90 euros.

Nous sommes surpris de voir Nokia dans ces régions, mais nous sommes encore plus surpris de voir à quel point ils peuvent être attachés à n’importe quel secteur technologique du jour au lendemain. Ce modèle a 50 pouces, ultra haute résolution et Android TV dans ses tripes. Peut-on demander mieux pour un téléviseur récemment arrivé sur le marché ? Les téléviseurs Android intégrés sont les plus intéressants, et Nokia a toute notre attention.

Achetez une smart TV Nokia pour moins de 360 ​​euros (prix public conseillé 539,90 euros)

Nokia avec ses téléviseurs intelligents entend lutter face à face contre le catalogue des téléviseurs Xiaomi, c’est clair. Et si l’on regarde les modèles 2022, dotés de la technologie QLED, ils ont l’intention de prendre part au gâteau de Samsung lui-même. Ce modèle a une taille parfaite pour n’importe quelle pièce de la maison, 50 pouces de diagonale ou mesure 1,11 x 0,64 m.

Il dispose d’un panneau VA avec une résolution 4K (3 840 x 2 160 px) et un rafraîchissement d’image de 60 Hz. Il est compatible avec les technologies HDR10 et Dolby Vision, nous pouvons donc profiter dans toute leur plénitude et qualité des contenus enregistrés avec ces technologies sur des plateformes telles que Disney +, Prime Video, Netflix, HBO Max, entre autres. Dans la section son, nous avons 2 haut-parleurs de 10 W RMS chacun compatible avec DTS-HD et Dolby Digital Plus. Peut-être avons-nous besoin d’un système audio externe plus puissant pour profiter des films et des séries à un autre niveau.

Cette smart TV fonctionne avec Android TV comme système de base, nous aurons donc la possibilité d’installer toutes sortes d’applications adaptées à la télévision telles que des jeux, ou basées sur du contenu en streaming. Nous aurons 8 Go de stockage pour installer ces applications, à revendre. Bien qu’il s’agisse d’un téléviseur bon marché, nous avons un bon matériel avec son processeur ARM CA55 à 4 cœurs, sa puce graphique Mali 470 MP3 et 1,5 Go de RAM. La consommation de ce téléviseur est de 135 W maximum, ce n’est donc pas mal vu sa taille.

En ce qui concerne la connectivité, ce téléviseur intelligent dispose du WiFi 5 et du Bluetooth 4.2 du côté sans fil. Les ports disponibles sont multiples : 4 HDMI, 2 USB, sortie numérique optique, entrée/sortie Jack 3,5 mm, entrée réseau Ethernet RJ45 et VGA. Si votre intention est de l’accrocher au mur, son poids de 9 kg ne vous en empêchera pas, et vous pourrez utiliser n’importe quel support VESA 200 x 200 mm compatible.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.