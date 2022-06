L’ex-PDG de OnePlus a déjà (presque) un nouveau smartphone

Carl Pei achève le lancement de son premier smartphone avec Nothing, et pour faire encore chauffer la roue du « hype », il résume tout ce qu’ils ont eux-mêmes fuité de ce Nothing Phone (1) qui est très proche.

Cela fait des semaines que Nothing a réchauffé l’arrivée de son premier smartphone, et c’est que si on connaît Carl Pei pour quelque chose depuis le début de OnePlus, c’est pour dominer la hype médiatique et l’impact de ses appareils mieux que quiconque , quelque chose qui n’a pas vraiment été perdu et que nous avons déjà vérifié avec le Nothing Ear (1).

Désormais, préparant déjà le débarquement du Nothing Phone (1) qui sera mis en vente cet été, il semblerait que l’ancien PDG du constructeur du Never Sette poursuive avec cette philosophie différentielle, plus décontractée, nous laissant entrevoir pas mal de détails du nouveau tueur phare avant sa présentation officielle, qui confirme également qu’il est très proche.

Sans aucun doute, cette stratégie marketing a fonctionné pour Carl Pei dans le passé, donc Nothing affirme maintenant à nouveau qu’avant une présentation importante il faut réordonner les idées, résumant sur son compte Twitter tout ce que l’on sait officiellement sur Nothing Telephone (1) :

Un récapitulatif de ce qui est officiellement disponible :

– Châssis central en aluminium recyclé ♻️

-Dos transparent

-Chargement sans fil

– @Qualcomm processeur muflier

– Bonus : pas de menton

– Date d’annonce à venir (très) bientôt⏱️ – Rien rien) 30 mai 2022

Nouveaux détails du Nothing Phone (1) : prix, date de lancement et design

La chose la plus importante et la nouveauté est qu’ils osent déjà dire qu’ils annonceront très prochainement la date de présentation, donc ce mobile tant attendu qui commencera à être vendu cet été, et qui vient de la main de l’un des cadres les plus performants du secteur, il est probable qu’il deviendra officiel avec des réservations ouvertes et le tout sans partir ce même mois de juin.

Il faudra confirmer plus tard si Nothing utilise une astuce similaire à celle à laquelle OnePlus a eu recours dans ses lancements, toujours limités et presque par loterie, augmentant encore le battage médiatique de ses clients potentiels, surtout en voyant le scénario mondial avec des approvisionnements limités et le processus de production et de logistique plus compliqués.

Pour l’instant, nous devrons nous contenter de confirmer que le Nothing Phone (1) aura un châssis en aluminium recyclé pour limiter l’empreinte carbone de sa fabrication, monter une coque arrière en verre transparent et offrir un support pour une recharge sans fil rapide.

Le Nothing Phone (1) vise à devenir l’un des meilleurs smartphones en termes de prix et de fonctionnalités, avec tout ce que la plupart des utilisateurs veulent au prix que la plupart veulent, mais aussi en ajoutant un design différentiel et un logiciel personnalisé.

Il disposera également d’un chipset Qualcomm Snapdragon de nouvelle génération, et son écran tirera le meilleur parti de l’espace avant en éliminant le menton inférieur gênant que de nombreux appareils ont encore.

De plus, nous savons qu’il aura une personnalisation Android appelée Nothing OS et qu’il installera un lanceur plus minimaliste qui s’occupe des détails, une interface déjà publiée sur Google Play et appelée Nothing Launcher, qui nous permet d’en profiter sur n’importe quel autre appareil.

L’appareil devrait atteindre un prix avoisinant les 500 euros si l’on écoute les sources, avec un support garanti pendant 3 ans en terme de mises à jour logicielles et jusqu’à 4 ans de correctifs de sécurité.

Et quelles spécifications aura-t-il ? Eh bien, jusqu’à présent, la liste suivante a toujours fait l’objet de rumeurs: écran AMOLED de 6,43 pouces et résolution FHD + jusqu’à 90 Hz, chipset Snapdragon 778G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, connectivité 5G, caméra frontale 32 MP et 50 Caméras arrière MP + 8 MP + 2 MP, en plus d’une batterie de 4 500 mAh.

