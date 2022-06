Sony vient de lancer une édition très limitée du WF-1000XM4 idéal pour les fans de jeux vidéo

L’édition limitée du Sony WF-1000XM4 pour célébrer les 20 ans de Kingdom Hearts peut être à vous pour moins de 250 euros à changer.

Ces derniers temps, nous voyons comment les fabricants d’écouteurs sans fil décident de mettre sur le marché des versions exclusives de leurs appareils les plus populaires pour essayer d’augmenter leurs ventes. On en trouve un bon exemple chez la marque coréenne Samsung, qui a récemment lancé une édition spéciale des Galaxy Buds 2 en forme de Pokéball.

Pues bien, ahora la firma japonesa Sony, después de presentar hace unos meses una edición limitada de los WF-1000XM4 con motivo del estreno de la nueva película de Spiderman, acaba de lanzar una limitadísima versión de estos mismos auriculares ideal para los fans de los jeux video.

Il s’agit de l’édition spéciale Kingdom Hearts du Sony WF-1000XM4

Cette année marque le 20e anniversaire de la populaire saga de jeux de rôle Kingdom Hearts, née de la collaboration entre Square Enix et Disney Interactive Studios, et pour commémorer cette étape importante, la marque japonaise Sony vient de présenter deux éditions limitées de ses appareils les plus emblématiques, le WF-1000XM4 et le Walkman NW-A105 inspiré du célèbre jeu vidéo.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons sur ces lignes, l’arrière des écouteurs de cette version spéciale du Sony WF-1000XM4 est noir et comporte des éléments du jeu Kingdom Hearts et le logo du 20e anniversaire de la franchise en couleur or.

De son côté, le boîtier de charge de ces exclusivités Sony WF-1000XM4 est également noir et intègre une série de figurines d’échecs également en or.

Ces écouteurs en édition limitée ont été créés pour les fans de bière

Cette édition exclusive du Sony WF-1000XM4 a un prix officiel de 34 000 yens, environ 245 euros à changer et tous les utilisateurs qui les achèteront auront également accès à la chanson « Hikari » de Kingdom Hearts en haute qualité.

Sujets apparentés : Écouteurs