Un niveau historiquement bas pour les meilleurs casques Sony : qualité sonore élevée et suppression du bruit

Les Sony WH1000XM4 plantent gros sur Amazon, ils n’ont jamais été aussi bon marché. Profitez-en et prenez-les pour seulement 234 euros.

Le Sony WH-1000XM4 est le meilleur casque Sony que vous puissiez acheter actuellement, nous l’avons déjà vu dans la comparaison avec le nouveau Sony WH-1000XM5. Pour cette raison, nous en profitons pour les recommander vivement maintenant qu’ils sont moins chers que jamais sur Amazon. Profitez de l’opportunité offerte par le magasin et prenez-les pour seulement 234 euros, son minimum historique.

C’est un prix spectaculaire pour ces Sony WH-1000XM4, qui ces derniers mois ne descendaient généralement pas en dessous de 270 euros. Sans aucun doute, les acheter pour 234 euros est une occasion que vous ne trouverez pas souvent, alors ne la négligez pas si vous cherchez de bons écouteurs pour écouter de la musique, travailler, jouer à des jeux ou regarder des séries. En plus d’une grande remise, vous profiterez d’un son de haute qualité, d’une suppression active du bruit, de nombreux extras et d’une grande autonomie. A cela nous ajoutons que, si vous avez Amazon Prime, vous le recevrez chez vous le lendemain.

Achetez le Sony WH-1000XM4 moins cher que jamais

Le design est l’un des points forts des Sony WH-1000XM4, notamment parce qu’ils sont confortables et qu’on peut les porter des heures sans être dérangé. L’offre d’Amazon « affecte » les trois couleurs dans lesquelles les écouteurs sont disponibles (noir, bleu et argent), vous pouvez donc choisir celui que vous préférez. Au fait, les Sony WH-1000XM4 se replient pour que vous puissiez les ranger facilement dans l’étui fourni. Si vous voulez un endroit plus spécial pour les protéger, sur AliExpress, vous pouvez acheter un bel étui de style rétro pour moins de 30 euros.

Ces écouteurs serre-tête Sony sont équipés d’unités de diaphragme de 40 millimètres qui offrent une qualité sonore élevée. Peu importe l’utilisation que vous en ferez, le son sera toujours de qualité. De plus, ils utilisent le processeur Sony Noise Cancelling HD QN1 pour annuler le bruit autant que possible. Que vous voyagiez en voiture, en avion ou en marchant dans la rue, vous pourrez entendre le son avec la meilleure clarté.

Profitez de l’occasion et prenez le Sony WH-1000XM4 pour seulement 234 euros, son prix le plus bas à ce jour.

La qualité de ces Sony WH-1000XM4 se reflète également dans le nombre de fonctionnalités supplémentaires dont il est doté. Par exemple, il dispose de l’outil « Speak to Chat », qui détecte automatiquement lorsque vous parlez pour arrêter la musique et activer le mode transparence, vous pouvez donc parler à votre interlocuteur sans avoir à toucher aucun bouton. Les commandes tactiles et la connectivité Bluetooth 5.0 ne manquent pas dans ces écouteurs, vous pouvez donc obtenir la connexion la plus stable lors du couplage avec d’autres appareils.

Un autre point en faveur de l’achat de ces Sony est que vous pouvez les utiliser pendant des heures et des heures sans les recharger. Concrètement, ils offrent 30 heures d’autonomie avec suppression active du bruit et 38 heures si vous vous en passez. Comme vous pouvez le voir, vous aurez une batterie pour toute la journée, même pour le lendemain. Enfin, les Sony WH-1000XM4 disposent de capteurs de proximité, la musique s’arrête automatiquement lorsque vous les enlevez.

Tous ces détails font des écouteurs Sony l’un des meilleurs que vous puissiez acheter sur l’ensemble du marché. Si l’on ajoute qu’ils chutent à 234 euros, ils sont l’option parfaite en ce moment.

