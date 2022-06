Amoled, 108 mégapixels, 5G : le meilleur milieu de gamme de Xiaomi tombe à son plus bas historique

Le constructeur chinois fait aussi bien les choses dans le milieu de gamme le plus premium.

Le catalogue mobile Xiaomi Redmi est vaste, mais beaucoup d’entre eux ne sont pas conçus pour être utilisés comme smartphone principal. Aujourd’hui, ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G peut être le vôtre à un prix réduit, 319 euros (RRP 399,99 euros), qui est le plus bas atteint depuis son lancement. C’est quelque chose d’inconnu pour de nombreux utilisateurs, puisque le milieu de gamme le plus vendable est celui en dessous de 200 euros.

Nous voici devant le milieu de gamme premium de Xiaomi, avec un terminal qui ne fait peur à personne. Il s’agit de lutter contre des téléphones comme le Samsung Galaxy M53, le realme 9 Pro+ ou le OnePlus Nord 2, entre autres. Il est temps pour vous de faire le saut vers quelque chose de plus premium dans le domaine Xiaomi. D’ailleurs, seuls les modèles gris graphite et bleu étoile sont ainsi soldés, si vous voulez le beau vert forêt le prix monte légèrement à 333 euros.

Achetez un Redmi Note 11 Pro+ 5G pour 319 euros (PVC 399,99 euros)

Si vous cherchez à remplacer votre mobile principal car il génère déjà du lag ou que vous ne pouvez pas jouer aux derniers jeux, avec ce Redmi Note 11 Pro+ 5G vous ne serez pas en reste. C’est un terminal qui arrive avec Android 12 récemment mis à jour, et auquel d’autres versions arriveront. Il monte un bel écran Amoled de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale à 1 200 nits. Son corps est en verre et en polycarbonate, et il dispose de 2 haut-parleurs JBL intégrés qui sonnent fabuleux.

Sa puissance provient du MediaTek Dimensity 920 6 nm qui tourne à 2,5 GHz, suivi de près par la puce graphique Mali G68, 6 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage interne UFS 2.2 extensible avec des cartes micro SD. Cet ensemble atteint 475 000 points au test de performance Antutu sans transpirer. Il existe d’autres versions 8/128 et 8/256 Go sur le marché.

L’un des points forts de ce Redmi Note 11 Pro+ 5G est son impressionnant appareil photo. Et c’est que nous sommes face à un triple appareil photo de 108 MP signé par Samsung, avec un grand angle de 8 MP signé par Sony et un objectif macro de 2 MP. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips. Sa caméra frontale est de Sony et atteint 16 MP.

La batterie de ce terminal atteint 4 500 mAh (on aurait préféré 5 000) avec une charge très rapide de 120 W avec laquelle vous passerez de 0 à 100 % entre 15-19 minutes sans rien abîmer. Dans la partie connectivité, nous avons une prise casque, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Dual SIM, GPS et une connectivité mobile 5G.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.