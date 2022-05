Samsung n’a pas vendu autant de téléphones que maintenant depuis 2017 : la marque coréenne dépasse Apple et Xiaomi

Samsung a réussi à atteindre une part de marché mobile de 24 %, mais

Cinq ans se sont écoulés depuis la dernière fois que Samsung a réussi à vendre autant de téléphones qu’en avril dernier. Les ventes de smartphones de la société sud-coréenne ont augmenté de 9 % au cours du quatrième mois de l’année, atteignant ainsi une part de marché mondiale de 24 %.

La dernière fois que Samsung a réussi à atteindre une part similaire, c’était également en avril, mais en 2017. Ceci est indiqué par le dernier rapport de CounterPoint Research, qui indique que, malgré la croissance de Samsung, les ventes de téléphones mobiles au niveau mondial ont chuté de 8% par rapport à la même période de l’année précédente.

Samsung en tête du classement des marques de smartphones pour le troisième mois consécutif

Dans le graphique inclus dans le rapport, vous pouvez voir comment Samsung s’est à nouveau positionné, pour le troisième mois consécutif, en tête du top 3 des marques de smartphones les plus vendues au monde, depuis qu’Apple est revenu en deuxième position en février 2022. .

Ainsi, l’entreprise a réussi à capter près d’un tiers du marché des smartphones en atteignant sa part la plus élevée au cours des cinq dernières années. Les analystes suggèrent que les bons résultats de la série Galaxy S22 et la grande réception des derniers modèles de la série Galaxy A sont les principaux « coupables » de ce succès.

Xiaomi et OPPO chutent en Europe au détriment de realme, qui croît de près de 200% en un an

En ce sens, ils assurent que les meilleurs résultats de Samsung ont été récoltés dans des régions comme l’Amérique latine et l’Inde, deux marchés où la marque a beaucoup misé avec diverses campagnes et promotions dans le but de continuer à gagner du terrain. Et il semble que cela ait fonctionné : en avril, Samsung a réussi à prendre la première position du marché indien.

Il faut espérer que les bons résultats de la société sud-coréenne se poursuivront au fil des mois, puisque dans peu de temps nous verrons la présentation de la nouvelle série d’appareils pliables de la famille Galaxy Z. Les analystes suggèrent que la prochaine génération a un gros potentiel, surtout si Samsung parvient à baisser le prix de ses pliables, s’imposant ainsi en première position du classement « pliables ».

Il faudra voir, oui, comment la coupe affecte la production de nouveaux appareils auxquels Samsung fait face, qui prévoit de fabriquer trente millions d’appareils en moins par rapport à ce que l’entreprise avait prévu.

