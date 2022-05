Utilisez votre mobile depuis votre ordinateur ou gérez les fichiers de vos différents appareils avec AirDroid Personal

Avec AirDroid Personal, vous pouvez transférer des fichiers entre appareils, contrôler à distance des appareils Android, mettre en miroir des écrans, gérer des notifications et bien plus encore, le tout depuis votre ordinateur.

Ceux d’entre nous qui travaillent avec différents appareils, plusieurs applications et des centaines de fichiers, savent que ce n’est pas une tâche facile, car nous faisons souvent des dégâts pour trouver un fichier ou perdons simplement du temps à passer d’un appareil à un autre pour échanger des informations. les différentes applications que nous utilisons. Il existe plusieurs outils sur le marché qui pourraient être une solution à ce problème, cependant, tous ne sont pas fiables et certains ont de nombreuses limites dans leur fonctionnement, sans parler des coûts élevés que la plupart d’entre eux ont.

Comme tout dans la vie, il y a des exceptions et certaines fonctionnent mieux qu’on ne l’imaginait, c’est le cas d’AirDroid Personal, une application que nous avons déjà testée. Cette application nous permet d’accéder facilement et de gérer à distance n’importe quel appareil Android, le tout depuis un ordinateur Windows ou Mac sans avoir besoin de câbles et totalement gratuit, même si pour être honnête, la version premium nous offre un monde d’outils pour être plus efficace dans la vie et au travail. La première chose pour commencer à profiter de ces avantages est de télécharger l’application AirDroid Personal, sinon nous vous donnerons tous les détails tout au long de cet article.

Comment puis-je utiliser mon mobile et gérer des fichiers depuis l’ordinateur avec AirDroid Personal ?

Le téléchargement et l’installation de l’application AirDroid Personal est très simple, bien que si vous préférez, vous pouvez également y accéder depuis le navigateur, vous n’avez besoin que de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Revenons à l’installation de l’application sur l’ordinateur, après avoir terminé l’enregistrement, l’étape suivante consiste à lier nos différents appareils, une tâche rapide et facile, car l’interface est très simple et intuitive. Pour lier vos appareils vous avez 3 options : la première est la plus simple, mais pour cela il faudrait avoir déjà téléchargé l’application sur votre mobile ou tablette, et même vous être connecté, si c’est le cas, vous pourrez rechercher ceux-ci périphériques compatibles de votre ordinateur et associez-les.

La deuxième option est un peu plus longue, mais rien de compliqué, cela nous a pris quelques minutes. Vous devez d’abord accéder à l’application de votre ordinateur et cliquer sur « il n’y a pas d’appareils connectés », puis cliquer sur comment ajouter un appareil mobile ?, vous trouverez ici un code QR à scanner sur votre mobile, cela vous mènera à la application à télécharger. Après avoir téléchargé l’application et vous être connecté sur votre mobile, vous pouvez profiter de votre appareil lié sur votre ordinateur et des différents outils que vous propose AirDroid Personal. Et la dernière option est une version en ligne, avec laquelle nous pouvons nous connecter au Web depuis notre ordinateur pour tout faire fonctionner et contrôler sur notre mobile Android.

Une fois nos appareils liés à AirDroid Personal, nous avons pu profiter de nombreux avantages et tout contrôler depuis notre ordinateur, voici quelques-unes des principales fonctions : accéder à l’appareil et à la télécommande sans avoir besoin de câbles, transférer des fichiers de notre ordinateur vers le mobile et vice versa , recevoir des notifications mobiles à distance, envoyer et recevoir des messages de différentes applications (WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger) sur l’ordinateur, mais aussi des appels, gérer toutes sortes d’applications, contacts et fichiers. Une autre fonction très utile est de localiser votre mobile à distance, cela peut être très utile dans le cas où vous perdez votre appareil, ou faire des sauvegardes complètes de votre appareil Android sur l’ordinateur et aussi, au cas où si nécessaire, accéder aux informations de votre appareil comme le niveau de la batterie , modèle de terminal, version Android ou stockage disponible.

Mais ce n’est pas tout, si vos amis ou votre famille ont AirDroid Personal, vous pouvez également lier leurs appareils pour partager des fichiers, envoyer des messages ou passer des appels facilement depuis l’application sur votre ordinateur et sans avoir votre mobile à proximité. Et comme nous l’avons mentionné au début, si vous accédez à la version premium, vous pouvez transférer des fichiers d’une taille allant jusqu’à 1 Go, entre vos propres appareils ou avec les appareils de vos amis. Avec la version premium, vous bénéficierez également d’une utilisation illimitée des données à distance lors du transfert et de la gestion de fichiers, en utilisant la fonction de contrôle à distance et la mise en miroir d’écran. De plus, vous pouvez accéder à des fonctionnalités exclusives : caméra à distance, audio unidirectionnel, passer des appels via le pavé numérique de l’ordinateur, etc. Enfin, avec la version premium, vous pouvez connecter jusqu’à 3 appareils et en ajouter jusqu’à 10 pour un prix minime.

L’une des fonctions vedettes de la version premium d’AirDroid Personal est le contrôle à distance du mobile, avec lequel vous pouvez assister immédiatement à toute urgence familiale depuis votre ordinateur de travail, être au courant des messages de vos clients sans changer d’appareil, et même accéder à votre travail mobile depuis votre ordinateur si vous êtes à la maison ou en vacances, vous pouvez également accéder à tous les contacts, fichiers et applications de cet appareil depuis votre ordinateur de travail au cas où vous l’auriez oublié à la maison, vous pouvez même prendre des captures d’écran si nécessaire. Maintenant, pour accéder à cette fonction, il est nécessaire de télécharger l’application AirMirror, disponible entièrement gratuitement sur Google Play, après cela, il est nécessaire de se connecter avec notre compte AirDroid Personal. Une fois que vous avez suivi ces étapes simples, vous devrez accéder aux paramètres AirDroid sur le mobile et, dans la section « fonctionnalités de sécurité et à distance », activer les options correspondantes avec la fonction dont vous souhaitez profiter, de cette façon vous pourrez voir l’écran de l’appareil Android dans une fenêtre de votre ordinateur, et ainsi tout contrôler.

Avec les étapes que nous avons effectuées précédemment, nous avons également accès à une fonction très importante, il s’agit de localiser le mobile. Que vous ayez perdu votre téléphone portable à la maison et que vous ne vous souveniez plus où vous l’avez laissé, que vous pensiez l’avoir oublié à la salle de sport ou, dans le pire des cas, qu’il ait été volé, grâce à cette fonction, vous pourrez pour localiser votre mobile en temps réel et le récupérer. En revanche, si vous avez un bébé à la maison et que vous souhaitez le laisser faire la sieste dans son berceau, pendant que vous cuisinez en toute tranquillité, une autre des fonctions de la version premium peut être votre meilleure alliée. Il s’agit de la caméra à distance, car avec cette fonction, vous pouvez emmener l’ordinateur dans la cuisine et accéder à distance à la caméra mobile avec audio pour pouvoir écouter ou voir quand votre bébé se réveille ou s’il a besoin de quelque chose. Et n’oublions pas que cette fonction peut également servir de caméra de surveillance pour la placer à l’entrée de la maison et avoir la tranquillité d’esprit que personne n’entrera par effraction dans la maison pendant que nous sommes hors de la ville.

Pour être honnête, c’est un outil extrêmement fonctionnel qui nous a facilité la vie, surtout au niveau professionnel, pour transférer des fichiers et gérer notre appareil de manière beaucoup plus confortable. Osez essayer la version gratuite d’AirDroid Personal, nous sommes sûrs que bientôt vous voudrez également essayer la version premium et rester avec elle pour toujours.

